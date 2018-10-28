Стадион: ДС Арена
5' Желтая карточкаMads Lauritsen
1:0
39' ГолMathias Haarup
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
47'
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Рамадани Юльбер
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
Хальберг Мелькер из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Судья сигнализирует, что Кристофферсен Юлиан из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
44'
43'
Рамадани Юльбер из команды Вайле играет слишком грубо. Emmanuel Sabbi оказался на газоне.
43'
43'
Imed Louati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Mads Lauritsen наказан за толчок Мартин Миккельсен
42'
Tobias Moelgaard из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
41'
Лауритсен Расмус делает длинную передачу вперед
41'
39'
Педерсен Миккель сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Mathias Haarup изменил счет на табло!
39'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает пас партнеру.
38'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
36'
35'
Allan Sousa из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Вайле
34'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает неудачный навес.
34'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Вайле
33'
Отличный пас сделал Emmanuel Sabbi из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Allan Sousa нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
32'
31'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
31'
31'
31'
30'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
30'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
30'
30'
Рамадани Юльбер делает длинную передачу вперед
28'
Судья сигнализирует, что Imed Louati из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
28'
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
25'
Allan Sousa нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
24'
24'
Хальберг Мелькер делает длинную передачу вперед
24'
Вайле начинает контратаку
24'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
23'
Лауритсен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
23'
22'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
22'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
21'
21'
19'
Скооп Якоб из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
18'
18'
Вайле начинает контратаку
18'
18'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
17'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
17'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
17'
Педерсен Миккель делает длинную передачу вперед
16'
Скооп Якоб наказан за толчок Emmanuel Sabbi
16'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
15'
ШАНС! Хальберг Мелькер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
14'
Опасность предотвращена - Mads Lauritsen из команды Вайле вступил в отбор удачно
14'
Йеспер Боге из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Шанс! Imed Louati из команды Вайле пробил головой, но мимо
13'
Греве Мадс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
13'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
12'
11'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
11'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
10'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
10'
10'
Давидсен Вильормур из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
9'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
9'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
9'
8'
Imed Louati нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
7'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
7'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Mads Lauritsen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
5'
Судья сигнализирует, что Mads Lauritsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
4'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
3'
2'
2'
2'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хобро начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация