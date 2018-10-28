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Стадион:
Хобро
1:0
Перерыв
Вайле
0'
5' Желтая карточка
Mads Lauritsen
1:0
39' Гол
Mathias Haarup
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
47'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
47'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
45'
Хальберг Мелькер из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Кристофферсен Юлиан из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
44'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Рамадани Юльбер из команды Вайле играет слишком грубо. Emmanuel Sabbi оказался на газоне.
43'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Imed Louati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Mads Lauritsen наказан за толчок Мартин Миккельсен
42'
Tobias Moelgaard из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
41'
Лауритсен Расмус делает длинную передачу вперед
41'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Педерсен Миккель сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Mathias Haarup изменил счет на табло!
39'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает пас партнеру.
38'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
36'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Allan Sousa из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Вайле
34'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает неудачный навес.
34'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Вайле
33'
Отличный пас сделал Emmanuel Sabbi из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Allan Sousa нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
33'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
32'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
31'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
31'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
30'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
30'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
30'
Удар от ворот произведет Хобро
30'
Рамадани Юльбер делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Imed Louati из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
28'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
25'
Allan Sousa нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
24'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Хальберг Мелькер делает длинную передачу вперед
24'
Вайле начинает контратаку
24'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
23'
Лауритсен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
23'
Удар от ворот произведет Хобро
22'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
22'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
21'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
21'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
19'
Скооп Якоб из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
18'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
18'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
18'
Вайле начинает контратаку
18'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
17'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
17'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
17'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
17'
Педерсен Миккель делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
16'
Скооп Якоб наказан за толчок Emmanuel Sabbi
16'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
ШАНС! Хальберг Мелькер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
14'
Опасность предотвращена - Mads Lauritsen из команды Вайле вступил в отбор удачно
14'
Йеспер Боге из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
13'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Шанс! Imed Louati из команды Вайле пробил головой, но мимо
13'
Греве Мадс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
13'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
12'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
Офсайд
10'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
10'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
10'
Давидсен Вильормур из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
9'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
Офсайд
9'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
9'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Imed Louati нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
8'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
7'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Mads Lauritsen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Mads Lauritsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
Офсайд
4'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
3'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
2'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
2'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
1'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хобро начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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