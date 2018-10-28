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Стадион:
Копенгаген
1:1
Перерыв
Орхус
0'
0:1
2' Гол
Анкерсен Якоб
1:1
22' Гол
Сков Роберт
Первый тайм
48'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Хорошую попытку сделал Н'Дойе Даме. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
44'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
44'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Копенгаген начинает контратаку
42'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
41'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Грегуш Ян наказан за толчок Гира Адама
40'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Копенгаген
38'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Орхус
37'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
Травма, повреждение
37'
Миканович Дино возвращается на поле.
37'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
36'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Миканович Дино получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Шанс! Фальк Расмус из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
35'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Орхус
34'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
33'
Анкерсен Якоб из команды Орхус играет слишком грубо. Зека Родригес оказался на газоне.
33'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Канструп Пьер оказался на газоне.
32'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
31'
Копенгаген начинает контратаку
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Грегуш Ян из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Ryan Mmaee
29'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Орхус
28'
Грегуш Ян делает длинную передачу вперед
28'
Удар от ворот произведет Орхус
27'
Опасность предотвращена - Нильсен Каспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
27'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Копенгаген
26'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Гира Адама
25'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
24'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
22'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
Описание гола
22'
Г О О О О Л Сков Роберт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
21'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
20'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
20'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
Орхус контролирует мяч.
Офсайд
18'
Миканович Дино из команды Орхус в офсайде
18'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
17'
Орхус начинает контратаку
17'
Фальк Расмус из команды Копенгаген находит одноклубника четким пасом пяткой.
16'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
16'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
16'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Орхус
15'
Шанс! Фишер Виктор из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
15'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
14'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
14'
Гира Адама делает длинную передачу вперед
13'
Удар от ворот произведет Орхус
13'
Какой промах! Н'Дойе Даме имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
13'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
12'
Jens Stage из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Грегуш Ян пострадал.
12'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Jens Stage делает длинную передачу вперед
11'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
9'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Орхус
8'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
8'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
6'
Удар от ворот произведет Орхус
6'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Орхус контролирует мяч.
5'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Миканович Дино сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
2'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Грегуш Ян из команды Копенгаген играет слишком грубо. Анкерсен Якоб оказался на газоне.
1'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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