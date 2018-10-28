Стадион: Телья Паркен
1:1
Перерыв
0:1
2' ГолАнкерсен Якоб
1:1
22' ГолСков Роберт
Первый тайм
48'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
46'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Хорошую попытку сделал Н'Дойе Даме. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
44'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
44'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Копенгаген начинает контратаку
42'
42'
41'
41'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
Грегуш Ян наказан за толчок Гира Адама
40'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
38'
38'
37'
37'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
37'
Миканович Дино возвращается на поле.
37'
37'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Миканович Дино получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Шанс! Фальк Расмус из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
35'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Анкерсен Якоб из команды Орхус играет слишком грубо. Зека Родригес оказался на газоне.
33'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Канструп Пьер оказался на газоне.
32'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
31'
Копенгаген начинает контратаку
30'
Судья сигнализирует, что Грегуш Ян из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Ryan Mmaee
29'
28'
28'
Грегуш Ян делает длинную передачу вперед
28'
27'
Опасность предотвращена - Нильсен Каспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
27'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
26'
26'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
26'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Гира Адама
25'
24'
24'
24'
24'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
22'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
22'
Г О О О О Л Сков Роберт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
21'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
21'
21'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
20'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
20'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
Орхус контролирует мяч.
18'
Миканович Дино из команды Орхус в офсайде
18'
17'
17'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
17'
Орхус начинает контратаку
17'
Фальк Расмус из команды Копенгаген находит одноклубника четким пасом пяткой.
16'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
16'
16'
16'
15'
15'
15'
Шанс! Фишер Виктор из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
15'
14'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
14'
Гира Адама делает длинную передачу вперед
13'
13'
Какой промах! Н'Дойе Даме имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
13'
12'
Jens Stage из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Грегуш Ян пострадал.
12'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Jens Stage делает длинную передачу вперед
11'
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Копенгаген имеет хороший шанс забить.
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
8'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
8'
7'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
7'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Орхус контролирует мяч.
5'
4'
4'
2'
Миканович Дино сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
2'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Грегуш Ян из команды Копенгаген играет слишком грубо. Анкерсен Якоб оказался на газоне.
1'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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