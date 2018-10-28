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Стадион: Теле2 Арена
29' Желтая карточкаДжурджич Никола
38' Желтая карточкаNeto Borges
|
29'
38'
Состав команд
13
Фенгер
Мадс
14
Барни
Юнес
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
12
Чима
Акас
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 25 Davor Blazevic Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 11 Родич Владимир Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 16 Leo Bengtsson Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 7 Имад Халили Нападающий
- 27 Edrisa Bojang
- Главный тренер: Stefan Billborn
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 50 Jackson Jaja Coelho II Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Нападающий
- 31 Nils Froeling Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 91 Hiago II
- 33 Adrian Edquist
- 18 Isak Jansson
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.10.2018 Мальмё 2:1 Хаммарбю А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
Кальмар (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 21.10.2018 Кальмар 1:2 Норрчёпинг А
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 07.08.2016 Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 14.05.2016 Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.08.2015 Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 04.06.2015 Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 11.03.2012 Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 30.08.2009 Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 06.05.2009 Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан
- 14.09.2008 Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 21.08.2008 Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок
- 20.04.2008 Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю
Кальмар
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|26
|15
|8
|3
|42 - 23
|53
|3.
|Хаммарбю
|0:0
|27
|15
|6
|6
|49 - 30
|51
|4.
|Хеккен
|27
|15
|5
|7
|56 - 24
|50
|5.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|27
|12
|7
|8
|45 - 31
|43
|8.
|Юргорден
|1:0
|27
|11
|8
|8
|35 - 29
|41
|9.
|Эребру
|0:1
|27
|9
|7
|11
|30 - 30
|34
|10.
|Кальмар
|0:0
|27
|8
|6
|13
|24 - 32
|30
|11.
|Эльфсборг
|27
|7
|8
|12
|28 - 37
|29
|12.
|Гётеборг
|27
|8
|4
|15
|35 - 47
|28
|13.
|Сириус
|26
|7
|5
|14
|31 - 55
|26
|14.
|Броммапойкарна
|26
|6
|2
|18
|18 - 58
|20
|15.
|Далкурд
|27
|5
|5
|17
|28 - 55
|20
|16.
|Треллеборг
|27
|3
|6
|18
|23 - 58
|15
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Neto Borges получил желтую карточку от судьи
29'
Джурджич Никола получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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