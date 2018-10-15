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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Уфа

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Урал - Уфа
Урал
59.1% (39)
Ничья:
30.3% (20)
Уфа
10.6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
27.3% (18)
Урал:
25.8% (17)
Ничья:
21.2% (14)
Ничья:
7.6% (5)
Уфа:
6.1% (4)
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