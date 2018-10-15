Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Уфа

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Стадион: Екатеринбург Арена
Предыдущие игры
Урал (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 29.09.2018 Урал 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 25.09.2018 Нефтехимик 2:3 Урал К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
Уфа (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 20.10.2018 Уфа 0:0 Рубин ПЛ
- 05.10.2018 Арсенал Тула 1:1 Уфа ПЛ
- 29.09.2018 Уфа 2:1 Енисей ПЛ
- 26.09.2018 Нижний Новгород 0:0 Уфа К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 30.08.2018 Уфа 1:1 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Глазго Рейнджерс 1:0 Уфа ЛЕ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 16.08.2018 Прогрес 2:2 Уфа ЛЕ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.08.2018 Уфа 2:1 Прогрес ЛЕ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 02.08.2018 Домжале 1:1 Уфа ЛЕ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.07.2018 Уфа 0:0 Домжале ЛЕ
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
- 17.07.2018 Уфа 2:3 Истанбул Башакшехир ТМК
Последние игры между собой
Урал: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал Премьер-лига
- 29.07.2017 Урал 1:1 Уфа Премьер-лига
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал Премьер-лига
- 06.02.2017 Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 31.07.2016 Урал 2:0 Уфа Премьер-лига
- 02.04.2016 Урал 1:0 Уфа Премьер-лига
- 14.09.2015 Уфа 0:1 Урал Премьер-лига
- 08.05.2015 Урал 1:1 Уфа Премьер-лига
- 26.01.2015 Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи. Клубы
- 20.09.2014 Уфа 0:1 Урал Премьер-лига
- 30.04.2013 Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 02.10.2012 Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|2.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 9
|19
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 5
|19
|4.
|Ростов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 6
|18
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|7.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|5 - 15
|11
|14.
|Анжи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|10
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - УфаДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Урал - Уфа
Урал
59.1% (39)
Ничья:
30.3% (20)
Уфа
10.6% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Урал:
27.3% (18)
1:0 Урал:
25.8% (17)
1:1 Ничья:
21.2% (14)
0:0 Ничья:
7.6% (5)
1:2 Уфа:
6.1% (4)
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