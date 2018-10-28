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Стадион:
Ольборг
0:1
Перерыв
Вендсиссель
0'
0:1
18' Гол
Soeren Henriksen
25' Желтая карточка
Andreas Kaltoft
27' Желтая карточка
Рисгор Каспер
27' Желтая карточка
Андерсен Лукас
45' Желтая карточка
Oliver Abildgaard
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Emmanuel Ogude нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Oliver Abildgaard получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вольгемут Миккель
47'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
47'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
44'
Вендсиссель начинает контратаку
43'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
Фол, нарушение
42'
Morten Brander Knudsen наказан за толчок Рисгор Каспер
42'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
41'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
41'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
40'
Шанс! Окоре Жорес из команды Ольборг пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
39'
Brandao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
39'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
38'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
38'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
38'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Oliver Abildgaard наказан за толчок Emmanuel Ogude
36'
Вендсиссель начинает контратаку
36'
Ольборг контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
35'
ШАНС! Андерсен Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
34'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
33'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Ольборг контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Andreas Kaltoft оказался на газоне.
31'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
30'
После штрафного удара,который нанес Андерсен Лукас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Rasmus Thellufsen
29'
Ольборг контролирует мяч.
29'
На стадионе зимние условия – снег начался.
29'
Soeren Henriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
Желтая карточка
27'
Андерсен Лукас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
27'
Рисгор Каспер получил желтую карточку от судьи
26'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Рисгор Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Emmanuel Ogude
Желтая карточка
25'
Судья подбегает и показывает Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
25'
Торстейнссон Йон наказан за толчок Окоре Жорес
25'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
24'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
24'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Ольборг начинает контратаку
23'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
23'
Хорошую попытку сделал Куск Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
23'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
22'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
21'
Emmanuel Ogude задерживает мяч рукой
21'
Педерсен Каспер ошибается в защите.
20'
Вендсиссель контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Brandao наказан за толчок Окоре Жорес
20'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Рисгор Каспер нанес удар издали, а Nicolai Floe отбил его обратно в игру!
18'
Brandao сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Soeren Henriksen из команды Вендсиссель переиграл вратаря дальним ударом!
18'
Brandao из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
17'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
17'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
16'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
15'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
14'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
14'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Вендсиссель контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
13'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
Фол, нарушение
11'
Lucas Jensen наказан за толчок Альманн Якоб
11'
Вольгемут Миккель делает длинную передачу вперед
11'
Moses Opondo получил травму и заменен. Brandao выходит на поле.
Травма, повреждение
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Moses Opondo получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
10'
Moses Opondo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
9'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
9'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
8'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
8'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
7'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Каспер заработал фол
Офсайд
7'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
7'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
6'
Вендсиссель начинает контратаку
6'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
5'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
4'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Soeren Henriksen делает длинную передачу вперед
2'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Soeren Henriksen делает длинную передачу вперед
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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