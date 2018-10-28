Стадион: Aalborg Portland Park
0:1
Перерыв
0:1
18' ГолSoeren Henriksen
25' Желтая карточкаAndreas Kaltoft
27' Желтая карточкаРисгор Каспер
27' Желтая карточкаАндерсен Лукас
45' Желтая карточкаOliver Abildgaard
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Emmanuel Ogude нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Oliver Abildgaard получил желтую карточку от судьи
47'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вольгемут Миккель
47'
47'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
44'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
44'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
42'
Morten Brander Knudsen наказан за толчок Рисгор Каспер
42'
41'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
41'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
41'
41'
40'
40'
Шанс! Окоре Жорес из команды Ольборг пробил головой, но мимо
40'
39'
Brandao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
38'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
38'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Oliver Abildgaard наказан за толчок Emmanuel Ogude
36'
36'
35'
35'
ШАНС! Андерсен Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
34'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
33'
33'
32'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Andreas Kaltoft оказался на газоне.
31'
31'
30'
После штрафного удара,который нанес Андерсен Лукас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Rasmus Thellufsen
29'
29'
На стадионе зимние условия – снег начался.
29'
Soeren Henriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
27'
Андерсен Лукас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
27'
Рисгор Каспер получил желтую карточку от судьи
26'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
26'
Судья сигнализирует, что Рисгор Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Emmanuel Ogude
25'
Судья подбегает и показывает Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отложенную желтую карточку за фол.
25'
Торстейнссон Йон наказан за толчок Окоре Жорес
25'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
24'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
24'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Ольборг начинает контратаку
23'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
23'
Хорошую попытку сделал Куск Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
23'
22'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
22'
21'
21'
21'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Emmanuel Ogude задерживает мяч рукой
21'
Педерсен Каспер ошибается в защите.
20'
Вендсиссель контролирует мяч.
20'
Brandao наказан за толчок Окоре Жорес
20'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Рисгор Каспер нанес удар издали, а Nicolai Floe отбил его обратно в игру!
18'
Brandao сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Soeren Henriksen из команды Вендсиссель переиграл вратаря дальним ударом!
18'
Brandao из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
17'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
17'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
16'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
15'
14'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
14'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Вендсиссель контролирует мяч.
13'
13'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
12'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
11'
Lucas Jensen наказан за толчок Альманн Якоб
11'
Вольгемут Миккель делает длинную передачу вперед
11'
Moses Opondo получил травму и заменен. Brandao выходит на поле.
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Moses Opondo получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Moses Opondo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
9'
9'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
9'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
8'
8'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Каспер заработал фол
7'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
7'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
5'
4'
4'
4'
3'
3'
3'
Soeren Henriksen делает длинную передачу вперед
2'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Soeren Henriksen делает длинную передачу вперед
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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