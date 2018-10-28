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Стадион:
Раннерс
0:2
Перерыв
Эсбьерг
0'
11' Желтая карточка
Парунашвили Лаша
0:1
16' Гол
Кристенсен Матиас
0:2
24' Гол
Adrian Petre
27' Вторая желтая карточка
Парунашвили Лаша
Первый тайм
47'
Команда Эсбьерг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бенджамин Стокке пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg ловит мяч
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс играет слишком грубо. Кауко Йони оказался на газоне.
45'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
44'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Оти Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Jacob Lungi Soerensen наказан за толчок Emil Riis Jakobsen
42'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
42'
Марксен Эрик из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Emil Riis Jakobsen пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg ловит мяч
40'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
39'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
37'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
36'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
35'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
35'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Оти Эммануэль наказан за толчок Лауэнборг Фредерик
34'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
34'
Эсбьерг начинает контратаку
32'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
32'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
31'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг в офсайде
31'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
31'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Отличные скиллы показывает Emil Riis Jakobsen, обводя своих соперников
30'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
30'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
Adrian Petre нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
28'
Лобжанидзе Саба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Лобжанидзе Саба
27'
УДАЛЕНИЕ! - Парунашвили Лаша удален из-за второго грубого нарушения
25'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Оти Эммануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГОООООЛ - Adrian Petre Эсбьерг забивает ударом головой
24'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает отличный кросс...
23'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
Угловой
23'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
22'
Лауэнборг Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
22'
Adrian Petre пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
21'
Поульсен Николай II наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
20'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
19'
Каллесеэ Миккель не смог попасть в створ ударом издали
19'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
19'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
18'
Отличный гол забил Кристенсен Матиас
18'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
18'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
Adrian Petre сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Кристенсен Матиас изменил счет на табло!
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Багер Йонас атаковал сзади соперника. Это Кристенсен Матиас заработал своей команде штрафной
Угловой
15'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
15'
Лобжанидзе Саба нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
15'
Раннерс начинает контратаку
Угловой
14'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
14'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Поульсен Николай II наказан за толчок Adrian Petre
13'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Лауэнборг Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
11'
Парунашвили Лаша совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
11'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Лауэнборг Фредерик пострадал.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Бенджамин Стокке
Фол, нарушение
9'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Поульсен Николай II оказался на газоне.
9'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Adrian Petre из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Раннерс
5'
Adrian Petre из команды Эсбьерг попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
4'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
4'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Adrian Petre задерживает мяч рукой
3'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Раннерс
2'
ШАНС! Оти Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Adrian Petre из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
1'
Томсен Джонни наказан за толчок Кауко Йони
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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