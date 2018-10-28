Стадион: BioNutria Park Randers
11' Желтая карточкаПарунашвили Лаша
0:1
16' ГолКристенсен Матиас
0:2
24' ГолAdrian Petre
27' Вторая желтая карточкаПарунашвили Лаша
Первый тайм
47'
Команда Эсбьерг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бенджамин Стокке пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg ловит мяч
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс играет слишком грубо. Кауко Йони оказался на газоне.
45'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Оти Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
43'
Jacob Lungi Soerensen наказан за толчок Emil Riis Jakobsen
42'
42'
Марксен Эрик из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
42'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Emil Riis Jakobsen пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg ловит мяч
40'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
39'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
37'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
36'
35'
35'
35'
35'
Оти Эммануэль наказан за толчок Лауэнборг Фредерик
34'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
34'
Эсбьерг начинает контратаку
32'
32'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг в офсайде
31'
31'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
31'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
31'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Отличные скиллы показывает Emil Riis Jakobsen, обводя своих соперников
30'
30'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
Adrian Petre нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
Лобжанидзе Саба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
27'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Лобжанидзе Саба
27'
УДАЛЕНИЕ! - Парунашвили Лаша удален из-за второго грубого нарушения
26'
Поульсен Николай II наказан за толчок Парунашвили Лаша
25'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Оти Эммануэль сделал результативную передачу.
24'
ГОООООЛ - Adrian Petre Эсбьерг забивает ударом головой
24'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает отличный кросс...
23'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
23'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
22'
Лауэнборг Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
22'
Adrian Petre пробил со штрафного прямо в стенку
21'
Поульсен Николай II наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
20'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
Каллесеэ Миккель не смог попасть в створ ударом издали
19'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
19'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
18'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
18'
Отличный гол забил Кристенсен Матиас
18'
18'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
Adrian Petre сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Кристенсен Матиас изменил счет на табло!
16'
Судья свистит. Багер Йонас атаковал сзади соперника. Это Кристенсен Матиас заработал своей команде штрафной
15'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
15'
Лобжанидзе Саба нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
15'
Раннерс начинает контратаку
14'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
14'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Поульсен Николай II наказан за толчок Adrian Petre
13'
13'
13'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Матч возобновлен
11'
Лауэнборг Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Парунашвили Лаша совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
11'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Лауэнборг Фредерик пострадал.
10'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Бенджамин Стокке
9'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Поульсен Николай II оказался на газоне.
9'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Adrian Petre из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
7'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
6'
5'
5'
Удар от ворот произведет Раннерс
5'
Adrian Petre из команды Эсбьерг попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
4'
4'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
3'
Adrian Petre задерживает мяч рукой
3'
2'
Удар от ворот произведет Раннерс
2'
ШАНС! Оти Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Adrian Petre из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
1'
Томсен Джонни наказан за толчок Кауко Йони
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация