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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Сённерйюск
0:0
Перерыв
Оденсе
0'
26' Желтая карточка
Леувин Рамон
41' Желтая карточка
Alexander Ludwig II
45' Желтая карточка
Ромер Марсель
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
46'
Глупую желтую получил Ромер Марсель за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
Угловой
45'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
45'
Соперник делает почти голевой пас, но Грютебуст Стен из команды Оденсе начеку и спасает ситуацию.
45'
Должен был быть гол! Лидер Март имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
45'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Поульсен Симон, обводя своих соперников
44'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
44'
Хелениус Никлас наказан за толчок Stefan Gartenmann
43'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
43'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
41'
Александр Людвиг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Александр Людвиг грубо играет против соперника. Пострадал Ромер Марсель
41'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Томасен Йенс делает подножку сопернику.
39'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
39'
Сённерйюск контролирует мяч.
38'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Оденсе начинает контратаку
38'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
38'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
35'
Хелениус Никлас наказан за толчок Поульсен Симон
35'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
34'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Абсалонсен Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Райан, обводя своих соперников
33'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Оденсе вступил в отбор удачно
33'
Stefan Gartenmann делает длинную передачу вперед
32'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Удар от ворот произведет Оденсе
31'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
30'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
30'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
28'
Хорошую попытку сделал Люикс Кес. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
28'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
27'
Леувин Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Сённерйюск начинает контратаку
26'
Удар от ворот произведет Оденсе
26'
Шанс! Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
26'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Леувин Рамон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
25'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Удар от ворот произведет Оденсе
25'
Шанс! Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
25'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Клеве Троэльс из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Марк заработал фол
24'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
23'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
23'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Александр Людвиг из команды Оденсе играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
22'
Джанус Драчманн не смог попасть в створ ударом издали
22'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
20'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
20'
ШАНС! Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
19'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
19'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
19'
Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
19'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
18'
Alexander Bah из команды Сённерйюск сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
18'
Сённерйюск начинает контратаку
18'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Оденсе контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
16'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
16'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
16'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Удар от ворот произведет Оденсе
15'
Отличный пас сделал Зимлинг Ники из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Александр Людвиг из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
13'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
12'
Alexander Bah предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
11'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Александр Людвиг из команды Оденсе делает неудачный навес.
10'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
9'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
7'
Поульсен Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Кадри Башким из команды Оденсе делает неудачный навес.
7'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
6'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
5'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Alexander Bah из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
3'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
2'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
2'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
1'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Лидер Март из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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