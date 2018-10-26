Стадион: Сидбанк Парк
0:0
Перерыв
26' Желтая карточкаЛеувин Рамон
41' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
45' Желтая карточкаРомер Марсель
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Глупую желтую получил Ромер Марсель за то, что отбил ногой мяч после свистка
46'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
45'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
45'
Соперник делает почти голевой пас, но Грютебуст Стен из команды Оденсе начеку и спасает ситуацию.
45'
Должен был быть гол! Лидер Март имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
45'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Поульсен Симон, обводя своих соперников
44'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
44'
Хелениус Никлас наказан за толчок Stefan Gartenmann
43'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
43'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
43'
43'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Матч возобновлен
41'
Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Александр Людвиг получил желтую карточку от судьи
41'
Безумный фол. Александр Людвиг грубо играет против соперника. Пострадал Ромер Марсель
41'
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Томасен Йенс делает подножку сопернику.
39'
39'
39'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
39'
Сённерйюск контролирует мяч.
38'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Оденсе начинает контратаку
38'
38'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
38'
37'
36'
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
Хелениус Никлас наказан за толчок Поульсен Симон
35'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
34'
34'
Абсалонсен Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Райан, обводя своих соперников
33'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Оденсе вступил в отбор удачно
33'
Stefan Gartenmann делает длинную передачу вперед
32'
32'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
30'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
30'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
30'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
29'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
28'
Хорошую попытку сделал Люикс Кес. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
27'
Леувин Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Сённерйюск начинает контратаку
26'
26'
Шанс! Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
26'
26'
Леувин Рамон получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
25'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Шанс! Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
25'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Клеве Троэльс из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Марк заработал фол
24'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
23'
23'
23'
Александр Людвиг из команды Оденсе играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
22'
Джанус Драчманн не смог попасть в створ ударом издали
22'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
20'
ШАНС! Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
19'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
19'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
19'
Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
19'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
18'
Alexander Bah из команды Сённерйюск сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
18'
Сённерйюск начинает контратаку
18'
17'
17'
Оденсе контролирует мяч.
17'
16'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
16'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
Отличный пас сделал Зимлинг Ники из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
14'
14'
13'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Александр Людвиг из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой слева.
12'
Alexander Bah предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
11'
10'
Александр Людвиг из команды Оденсе делает неудачный навес.
10'
10'
Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
9'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
7'
Поульсен Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Кадри Башким из команды Оденсе делает неудачный навес.
7'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
6'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
5'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Alexander Bah из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
2'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
1'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Лидер Март из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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