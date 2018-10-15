Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Анжи

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Стадион: Ростов Арена
Предыдущие игры
Ростов (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
Анжи (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 19.10.2018 Анжи 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Чайка Песчанокопское 1:2 Анжи К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
Последние игры между собой
Ростов: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Анжи: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи Премьер-лига
- 04.08.2017 Анжи 0:1 Ростов Премьер-лига
- 17.05.2017 Анжи 1:2 Ростов Премьер-лига
- 27.11.2016 Ростов 2:0 Анжи Премьер-лига
- 08.04.2016 Анжи 0:0 Ростов Премьер-лига
- 18.09.2015 Ростов 1:0 Анжи Премьер-лига
- 27.04.2014 Ростов 1:1 Анжи Премьер-лига
- 02.08.2013 Анжи 0:1 Ростов Премьер-лига
- 18.11.2012 Анжи 0:0 Ростов Премьер-лига
- 29.07.2012 Ростов 2:2 Анжи Премьер-лига
- 27.08.2011 Ростов 1:1 Анжи Премьер-лига
- 01.05.2011 Анжи 1:0 Ростов Премьер-лига
- 12.09.2010 Ростов 1:0 Анжи Премьер-лига
- 19.04.2010 Анжи 1:2 Ростов Премьер-лига
- 24.10.2008 Анжи 3:2 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
- 05.07.2008 Ростов 2:1 Анжи ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|2.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 9
|19
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 5
|19
|4.
|Ростов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 6
|18
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|7.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|5 - 15
|11
|14.
|Анжи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|10
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - АнжиДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Ростов - Анжи
Ростов
85.5% (53)
Ничья:
8.1% (5)
Анжи
6.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ростов:
43.5% (27)
1:0 Ростов:
22.6% (14)
2:1 Ростов:
12.9% (8)
1:1 Ничья:
8.1% (5)
0:1 Анжи:
3.2% (2)
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