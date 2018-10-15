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Анжи
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Анжи

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Ростов - Анжи
Ростов
85.5% (53)
Ничья:
8.1% (5)
Анжи
6.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
43.5% (27)
Ростов:
22.6% (14)
Ростов:
12.9% (8)
Ничья:
8.1% (5)
Анжи:
3.2% (2)
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