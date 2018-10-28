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30' Желтая карточкаНильссон Малькольм
Состав команд
Хальмстад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 23 Пекальски Иво Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 14 Jonathan Svedberg Нападающий
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- 10 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 4 Хадениус Андреас Защитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 22 Isac Larsson
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 13 Понтус Хиндрикес Защитник
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Защитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 22 Kristian Andersen Полузащитник
- 14 Сисей Йозеф Полузащитник
- 16 Andre Kamp Полузащитник
- 11 Anton Lundin Нападающий
- 9 Markus Astvald Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Simon Stenberg Полузащитник
- 17 Samuel Aziz Нападающий
- 23 Oscar Lundin
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 1 Oliver Bergman
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.10.2018 Хельсинборг 1:1 Хальмстад С
- 06.10.2018 Хальмстад 0:3 Вернаму С
- 30.09.2018 Норрбю 3:2 Хальмстад С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 ГАИС 1:2 Хальмстад С
- 14.09.2018 Хальмстад 1:1 Варберг БоИС С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 22.08.2018 Севедаленс 0:2 Хальмстад К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 16.07.2018 Хальмстад 1:6 Кристал Пэлас ТМК
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Варберг БоИС 2:3 Хальмстад С
Браге (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.10.2018 Браге 3:2 Йёнчёпинг С
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.09.2018 Фалькенберг 3:2 Браге С
- 23.09.2018 Эргрюте 4:1 Браге С
- 19.09.2018 Хельсинборг 4:1 Браге С
- 15.09.2018 Браге 2:3 Норрбю С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 23.08.2018 Вестерос СК 1:3 Браге К
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 06.08.2018 ГАИС 1:1 Браге С
- 28.07.2018 Браге 0:1 Вернаму С
- 30.06.2018 Вернаму 2:3 Браге С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 Браге 1:0 Варберг БоИС С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|27
|17
|4
|6
|56 - 30
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Хальмстад
|0:0
|28
|13
|7
|8
|43 - 35
|46
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Браге
|0:0
|28
|11
|9
|8
|43 - 42
|42
|7.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|8.
|Дегерфорс
|28
|10
|8
|10
|40 - 45
|38
|9.
|Фрей
|28
|9
|6
|13
|43 - 54
|33
|10.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|11.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|12.
|Вернаму
|27
|8
|5
|14
|30 - 44
|29
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|8
|12
|39 - 44
|29
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|7
|7
|13
|27 - 37
|28
|15.
|Ландскруна
|28
|5
|7
|16
|34 - 50
|22
|16.
|Гефле
|27
|5
|6
|16
|26 - 53
|21
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Нильссон Малькольм получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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