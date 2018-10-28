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Хальмстад
0:0
Второй тайм: 48'
Браге
0'
30' Желтая карточка
Нильссон Малькольм
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Нильссон Малькольм получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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