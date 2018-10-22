Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Спартак Москва

Стадион: Казань Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 29.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Рубин
25.5% (24)
Ничья:
38.3% (36)
Спартак Москва
36.2% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.8% (28)
1:2 Спартак Москва:
20.2% (19)
2:1 Рубин:
12.8% (12)
1:0 Рубин:
8.5% (8)
0:1 Спартак Москва:
6.4% (6)
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