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Рубин
 
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Спартак Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Спартак Москва

До начала игры, которая состоится 29.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 54 минуты.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Рубин
25.5% (24)
Ничья:
38.3% (36)
Спартак Москва
36.2% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.8% (28)
Спартак Москва:
20.2% (19)
Рубин:
12.8% (12)
Рубин:
8.5% (8)
Спартак Москва:
6.4% (6)
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