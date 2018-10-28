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Стадион: SR-Bank Arena
0:0
Второй тайм: 46'
10' Желтая карточкаNikolas Walstad
|
10'
Состав команд
25
Usmani
Sale
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 18 Sondre Bjoershol Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 6 Андрессон Аксель Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 27 Johnny Furdal Полузащитник
- 25 Usmani Sale Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 16 Even Oestensen
- 28 Kristian Thorstvedt
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Улленсакер-Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 26 Espen Garnaas Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 11 Christian Aas Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 24 Сальвесен Ларс-Йорген Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alexander Vangen Вратарь
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 9 Ole Kristian Langaas Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 10 Martin Troeen Нападающий
- 27 Sebastian Remme Berge
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +12 =0 -8)
- 23.10.2018 Олесунн 1:3 Викинг ПД
- 07.10.2018 Викинг 2:4 Тромсдален ПД
- 30.09.2018 Флурё 3:2 Викинг ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
Улленсакер-Киса (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.10.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер ПД
- 07.10.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален ПД
- 30.09.2018 Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса ПД
- 23.09.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Осане ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 19.08.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Левангер ПД
- 12.08.2018 Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса ПД
- 05.08.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Флурё ПД
- 29.07.2018 Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 22.07.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра ПД
- 01.07.2018 Левангер 2:3 Улленсакер-Киса ПД
- 24.06.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер-Киса ПД
- 13.06.2018 Улленсакер-Киса 0:0 Брюне К
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Улленсакер-Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Улленсакер-Киса 1:2 Нутодден ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|27
|15
|9
|3
|42 - 19
|54
|2.
|Олесунн
|27
|16
|5
|6
|53 - 29
|53
|3.
|Викинг
|0:0
|28
|17
|2
|9
|60 - 41
|53
|4.
|Согндаль
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|5.
|Конгсвингер
|28
|12
|5
|11
|56 - 44
|41
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|28
|10
|11
|7
|54 - 44
|41
|7.
|Тромсдален
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|8.
|Нест-Сотра
|28
|11
|6
|11
|40 - 39
|39
|9.
|Саннес УЛФ
|28
|10
|9
|9
|38 - 41
|39
|10.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|11.
|Стрёммен
|28
|11
|2
|15
|44 - 52
|35
|12.
|Ерв
|28
|8
|11
|9
|30 - 36
|35
|13.
|Осане
|28
|9
|6
|13
|38 - 51
|33
|14.
|Нутодден
|27
|7
|6
|14
|30 - 39
|27
|15.
|Флурё
|28
|8
|3
|17
|26 - 55
|27
|16.
|Левангер
|27
|3
|6
|18
|29 - 60
|15
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Викинг делает замену. Usmani Sale уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
10'
Nikolas Walstad получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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