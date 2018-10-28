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Стадион:
Викинг
0:0
Второй тайм: 46'
Улленсакер-Киса
0'
10' Желтая карточка
Nikolas Walstad
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Викинг делает замену. Usmani Sale уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
Желтая карточка
10'
Nikolas Walstad получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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