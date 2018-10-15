Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Динамо Москва

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Стадион: Ахмат-Арена
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Ахмат (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 СКА-Хабаровск 3:3 Ахмат К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 03.07.2018 Швац 1:4 Ахмат ТМК
- 26.06.2018 Лудогорец 3:1 Ахмат ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 13.05.2018 Амкар 0:0 Ахмат ПЛ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.10.2018 Рубин 1:0 Динамо Москва К
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи. Клубы
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 29.07.2017 Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 14.03.2016 Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 21.08.2015 Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 19.04.2015 Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 23.11.2014 Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 27.04.2014 Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 03.08.2013 Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 01.03.2013 Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи. Сборные
- 09.12.2012 Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 19.08.2012 Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига
- 13.08.2011 Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига
- 16.04.2011 Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 12.09.2010 Динамо Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига
- 18.04.2010 Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.08.2009 Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 04.04.2009 Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 19.10.2008 Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 16.05.2008 Динамо Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|2.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 9
|19
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 5
|19
|4.
|Ростов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 6
|18
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|7.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|5 - 15
|11
|14.
|Анжи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|10
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Динамо МоскваДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва
Ахмат
54.5% (42)
Ничья:
27.3% (21)
Динамо Москва
18.2% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ахмат:
29.9% (23)
1:1 Ничья:
23.4% (18)
2:1 Ахмат:
18.2% (14)
0:1 Динамо Москва:
9.1% (7)
1:2 Динамо Москва:
6.5% (5)
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