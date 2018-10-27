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Стадион:
Хорсенс
2:3
Перерыв
Нордшелланн
0'
1:0
12' Пенальти
Нильсен Сиверт
2:0
14' Гол
Андерсен Мадс
2:1
17' Гол
Andreas Skov Olsen
2:2
35' Гол
Ulrik Yttergaard Jenssen
2:3
42' Гол
Ulrik Yttergaard Jenssen
43' Желтая карточка
Нельссон Виктор
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Плохо сыграл Бартолец Карло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Амон Джонатан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
46'
Хорошую попытку сделал Soeren Reese. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Борринг Йонас из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
Рюгаард-Йенсен Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Головой пробил Борринг Йонас, но голкипер отбил его в поле!
44'
Bjarke Jacobsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Нельссон Виктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Нельссон Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Борринг Йонас
42'
Andreas Skovgaard сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Ulrik Yttergaard Jenssen классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
42'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
42'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
41'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
41'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
40'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Борринг Йонас из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
38'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Рюгаард-Йенсен Миккел пострадал.
38'
Матиас Нильсен нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает отличный кросс...
37'
Хорсенс начинает контратаку
36'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Andreas Skovgaard сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Ulrik Yttergaard Jenssen изменил счет на табло!
35'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
35'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
35'
Амон Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Делач Матей не удержал его в руках.
35'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
Угловой
35'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
34'
Делач Матей не дал случится голу! Godsway Donyoh должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
34'
ШАНС! Godsway Donyoh вышел один-на-один с голкипером...
34'
Опасность! Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
33'
Sammy Skytte из команды Хорсенс в офсайде
33'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
31'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Sammy Skytte наказан за толчок Нельссон Виктор
30'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
29'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
28'
Амон Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Делач Матей не удержал его в руках.
28'
Опасность! Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
27'
Удар от ворот произведет Хорсенс
27'
Как он промахнулся? Godsway Donyoh имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Опасность! Амон Джонатан из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Квист Миккель из команды Хорсенс играет слишком грубо. Ulrik Yttergaard Jenssen оказался на газоне.
Офсайд
25'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн в офсайде
25'
Бартолец Карло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
Угловой
24'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
24'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Опасность! Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Норшеланн имеет хороший шанс забить.
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
22'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Хорсенс
20'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
20'
Удар от ворот произведет Хорсенс
20'
Бартолец Карло из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
20'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Норшеланн имеет хороший шанс забить.
19'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
19'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
18'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн переиграл вратаря дальним ударом!
17'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Soeren Reese сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Андерсен Мадс из команды Хорсенс забил гол! Легко это для такого игрока, как Андерсен Мадс
14'
Soeren Reese делает скидку к воротам
Угловой
14'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Jacob Steen Christensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Борринг Йонас из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
14'
Хорсенс начинает контратаку
13'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Нильсен Сиверт из команды Хорсенс забивает с точки!
Фол, нарушение
11'
ПЕНАЛЬТИ! - Andreas Skovgaard дергает за футболку соперника (это был Борринг Йонас) и рефери назначает пенальти!
11'
ШАНС! Борринг Йонас вышел один-на-один с голкипером...
11'
Andreas Skovgaard ошибается в защите.
11'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
9'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Andreas Skovgaard атаковал сзади соперника. Это Квист Миккель заработал своей команде штрафной
8'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
7'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Дамгаард Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
6'
Ларсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн пасует в штрафную, но Делач Матей выходит и ловит мяч.
3'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Петер Нюманн пробует нанести удар издали, но Ларсен Николай ловит мяч
3'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Хорсенс
2'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Норшеланн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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