Стадион: АФАС
1:2
Второй тайм: 64'
1:0
16' ГолОуведжан Томас
26' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
1:1
30' ГолВлап Михел
1:2
57' ГолВлап Михел
Второй тайм
64'
Зенели Арбер наказан за толчок Тил Гуус
63'
Опасность предотвращена - Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар вступил в отбор удачно
63'
63'
Коопмейнерс Теун ошибается в защите.
63'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
62'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Тактическая замена. Мидтше Фредрик уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
61'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Бюлтхейс Дэйв оказался на газоне.
59'
59'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
58'
58'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
58'
58'
57'
Ламмерс Сэм сделал результативную передачу.
57'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
57'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
56'
56'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
55'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
54'
Зенели Арбер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
54'
53'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
52'
52'
51'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
49'
49'
48'
47'
47'
Ламмерс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
АЗ Алкмаар произведет угловой с левой стороны.
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Свенссон Юнас нанес удар головой, но Хан Уорнер спокойно отбил мяч.
45'
45'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
45'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
45'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
43'
43'
42'
41'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
41'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает неудачный навес.
41'
40'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
39'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
38'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Опасность предотвращена - Влап Михел из команды Херенвен вступил в отбор удачно
38'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
37'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
37'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
37'
Влап Михел пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
36'
36'
35'
Флоранюс Шерел наказан за толчок Идрисси Уссама
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен играет слишком грубо. Свенссон Юнас оказался на газоне.
33'
33'
32'
Хацидиакос Пантелис наказан за толчок Ламмерс Сэм
32'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
31'
31'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
30'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
30'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
30'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
29'
29'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
28'
28'
28'
28'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
27'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
27'
Зенели Арбер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
26'
Хацидиакос Пантелис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
26'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
25'
Торсби Мортен мяч отрикошетил от ворот
25'
Плохо сыграл Коопмейнерс Теун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Влап Михел
24'
Мидтше Фредрик ошибается в защите.
24'
23'
23'
Влап Михел возвращается на поле.
23'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
23'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тил Гуус мяча так и не получил
22'
22'
Матч возобновится спорным мячом
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Влап Михел получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар.
21'
Йонсен Бьорн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Хацидиакос Пантелис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Бизот Марко ошибается в защите.
21'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
20'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Йонсен Бьорн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
20'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
19'
19'
18'
17'
17'
16'
Г О О О О Л - Оуведжан Томас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
14'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
ШАНС! Идрисси Уссама вышел один-на-один с голкипером...
14'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
14'
13'
13'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
13'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
13'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Ринстра Бен наказан за толчок Коопмейнерс Теун
9'
9'
8'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Ламмерс Сэм пострадал.
7'
6'
6'
6'
5'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
5'
АЗ Алкмаар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
5'
4'
3'
3'
Коопмейнерс Теун нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
2'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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