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Стадион:
АЗ Алкмаар
1:2
Второй тайм: 64'
Херенвен
0'
1:0
16' Гол
Оуведжан Томас
26' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
1:1
30' Гол
Влап Михел
1:2
57' Гол
Влап Михел
64'
Второй тайм
Фол, нарушение
64'
Зенели Арбер наказан за толчок Тил Гуус
63'
Опасность предотвращена - Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар вступил в отбор удачно
63'
Херенвен начинает контратаку
63'
Коопмейнерс Теун ошибается в защите.
63'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
62'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пири Кик из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Мидтше Фредрик уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
61'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
60'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Бюлтхейс Дэйв оказался на газоне.
59'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Офсайд
59'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
58'
Удар от ворот произведет Херенвен
58'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
58'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
58'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
57'
Ламмерс Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
57'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
56'
Херенвен начинает контратаку
56'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
54'
Зенели Арбер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
54'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
53'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
52'
Херенвен контролирует мяч.
52'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
49'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
49'
Херенвен контролирует мяч.
48'
Херенвен контролирует мяч.
47'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
47'
Ламмерс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
АЗ Алкмаар произведет угловой с левой стороны.
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Свенссон Юнас нанес удар головой, но Хан Уорнер спокойно отбил мяч.
45'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
45'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
45'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
44'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
43'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Херенвен контролирует мяч.
42'
Херенвен контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
41'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает неудачный навес.
41'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
40'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
39'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
38'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Опасность предотвращена - Влап Михел из команды Херенвен вступил в отбор удачно
38'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
37'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
37'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
37'
Влап Михел пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
36'
Херенвен начинает контратаку
36'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Флоранюс Шерел наказан за толчок Идрисси Уссама
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен играет слишком грубо. Свенссон Юнас оказался на газоне.
33'
Херенвен контролирует мяч.
33'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Хацидиакос Пантелис наказан за толчок Ламмерс Сэм
32'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
31'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Влап Михел из команды команды Херенвен.
30'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
30'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
29'
Херенвен начинает контратаку
29'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Херенвен
28'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
27'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
27'
Зенели Арбер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
26'
Хацидиакос Пантелис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
26'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
26'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
26'
Пири Кик из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
26'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
25'
Торсби Мортен мяч отрикошетил от ворот
25'
Плохо сыграл Коопмейнерс Теун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Влап Михел
24'
Мидтше Фредрик ошибается в защите.
24'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Херенвен контролирует мяч.
Травма, повреждение
23'
Влап Михел возвращается на поле.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
23'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тил Гуус мяча так и не получил
22'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
22'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Влап Михел получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар.
21'
Йонсен Бьорн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Хацидиакос Пантелис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Бизот Марко ошибается в защите.
21'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
20'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Удар от ворот произведет Херенвен
20'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пири Кик из команды Херенвен.
20'
Йонсен Бьорн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
20'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
19'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Оуведжан Томас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
15'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Удар от ворот произведет Херенвен
14'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
ШАНС! Идрисси Уссама вышел один-на-один с голкипером...
14'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
14'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
13'
Херенвен начинает контратаку
13'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
13'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
12'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
11'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
10'
Херенвен контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
10'
Ринстра Бен наказан за толчок Коопмейнерс Теун
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Ламмерс Сэм пострадал.
7'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
6'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
Офсайд
5'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
5'
АЗ Алкмаар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
5'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
4'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
3'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Коопмейнерс Теун нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
1'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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