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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Драгау
1:0
22' ГолФелипе Аугусто IV
50' Желтая карточкаБруну Витор
58' Желтая карточкаМашаду Луиш
|
22'
1:0
50'
58'
Состав команд
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
22
Кайо
Секко
90
Бруну
Витор
15
Коджо
Кассэ
10
Силва
Тьягу
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 3 Милитао Эдер Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- 11 Марега Мусса Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Ванаилсон Лусиано Вратарь
- 19 М'Бемба Шансель Защитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 21 Андре Перейра Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 20 Адриан Лопес Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 14 Наскименто Бруно Защитник
- 90 Бруну Витор Защитник
- 15 Коджо Кассэ Полузащитник
- 10 Силва Тьягу Полузащитник
- 12 Парайба Эдсон Полузащитник
- 71 Стургеон Фабиу Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Дига Защитник
- 70 Таварес Жоао Полузащитник
- 6 Joao Graca Полузащитник
- 20 Валенсия Хосе Нападающий
- 11 Braian Gomez
- 29 Ze Pedro III
- 30 Bruno VIII
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 24.10.2018 Локомотив Москва 1:3 Порту ЛЧ
- 07.10.2018 Бенфика 1:0 Порту ПЛ
- 03.10.2018 Порту 1:0 Галатасарай ЛЧ
- 28.09.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 22.09.2018 Витория Сетубал 0:2 Порту ПЛ
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2018 Белененсеш 2:3 Порту ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Порту 0:0 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 20.07.2018 Порту 1:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 12.05.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Порту ПЛ
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе ПЛ
- 29.04.2018 Маритиму 0:1 Порту ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
Фейренсе (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.10.2018 Мирандела 1:2 Фейренсе К
- 05.10.2018 Фейренсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.09.2018 Морейренсе 1:0 Фейренсе ПЛ
- 23.09.2018 Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 17.09.2018 Эшторил 1:2 Фейренсе КЛ
- 01.09.2018 Спортинг Л 1:0 Фейренсе ПЛ
- 26.08.2018 Фейренсе 1:1 Боавишта ПЛ
- 20.08.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Фейренсе 2:0 Риу Аве ПЛ
- 29.07.2018 Фейренсе 3:2 Лейшоэш КЛ
- 21.07.2018 Шавиш 0:0 Фейренсе ТМК
- 19.07.2018 Фейренсе 0:1 Риу Аве ТМК
- 14.07.2018 Фейренсе 5:0 Ногейренсе ТМК
- 11.07.2018 Фейренсе 0:2 Академику Визеу ТМК
- 13.05.2018 Фейренсе 0:0 Эшторил ПЛ
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе ПЛ
- 28.04.2018 Витория Сетубал 0:2 Фейренсе ПЛ
- 21.04.2018 Фейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.04.2018 Авиш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 07.04.2018 Фейренсе 2:2 Брага ПЛ
Последние игры между собой
Порту: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Фейренсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе Примейра-лига
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту Примейра-лига
- 23.04.2017 Порту 0:0 Фейренсе Примейра-лига
- 29.12.2016 Порту 1:1 Фейренсе Кубок лиги
- 11.12.2016 Фейренсе 0:4 Порту Примейра-лига
- 27.01.2016 Фейренсе 2:0 Порту Кубок лиги
- 16.12.2015 Фейренсе 0:1 Порту Кубок
- 27.02.2012 Порту 2:0 Фейренсе Примейра-лига
- 18.09.2011 Фейренсе 0:0 Порту Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|2.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|3.
|Бенфика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Витория Сетубал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|10.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 13
|10
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|Фейренсе
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|14.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
Второй тайм
58'
Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
50'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Г О О О О Л - Фелипе Аугусто IV бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Данилу Перейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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