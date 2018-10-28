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Стадион:
Порту
1:0
Второй тайм: 65'
Фейренсе
0'
1:0
22' Гол
Фелипе Аугусто IV
50' Желтая карточка
Бруну Витор
58' Желтая карточка
Машаду Луиш
65'
Второй тайм
Желтая карточка
58'
Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Фелипе Аугусто IV бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Данилу Перейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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