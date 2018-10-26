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Стадион: Де Мадейра
0:1
Второй тайм: 54'
0:1
28' ГолЭвертон Перейра
34' Желтая карточкаКалинди
45' Желтая карточкаПаулиньо Пауло
|
28'
0:1
34'
45'
Состав команд
13
Daniel
VI
22
Калинди
37
Лопес
Фелипе
44
Сезар
Жулио
11
Горре
Кенджи
35
Bryan
Rochez
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
Насьонал Мадейра 4-4-2
- Основной состав
- 13 Daniel VI Вратарь
- 22 Калинди Защитник
- 37 Лопес Фелипе Защитник
- 44 Сезар Жулио Защитник
- 5 Серкейра Мауру Защитник
- 11 Горре Кенджи Полузащитник
- 12 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 26 Палочевич Александар Полузащитник
- 7 Арабидзе Георгий Полузащитник
- 35 Bryan Rochez Нападающий
- 80 Гонсалвеш Витор Нападающий
- Запасные игроки
- 96 Lucas Franca Вратарь
- 2 Кампуш Нуну Защитник
- 6 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 23 Вити Витиньеш Нападающий
- 18 Риаскос Брайан Нападающий
- 10 Барселос Диего Нападающий
- 4 Diogo Coelho I
- Главный тренер: Коштинья
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 30 Тормена Витор Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 19 Манафа Вилсон Защитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 8 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 25 Lucas Fernandes IV Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 9 Мартинес Джексон Нападающий
- 16 Эвертон Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рикарду Абел Вратарь
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 6 Хакмен Эммануэль Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 17 Карлос Жоао Нападающий
- 98 Пауло
- Главный тренер: Antonio Folha
Предыдущие игры
Насьонал Мадейра (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 21.10.2018 Лузитану Вилдемойньос 4:3 Насьонал Мадейра К
- 05.10.2018 Тондела 1:1 Насьонал Мадейра ПЛ
- 30.09.2018 Насьонал Мадейра 0:3 Санта-Клара ПЛ
- 23.09.2018 Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Брага 4:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Амора 1:2 Насьонал Мадейра ТМК
- 18.07.2018 Насьонал Мадейра 1:1 Бенфика-2 ТМК
- 14.07.2018 Эшторил 2:1 Насьонал Мадейра ТМК
- 13.05.2018 Насьонал Мадейра 0:0 Витория-2 Гимарайнш ПВЛ
- 06.05.2018 Арока 0:1 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 28.04.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Лейшоэш ПВЛ
- 22.04.2018 Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 15.04.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Санта-Клара ПВЛ
- 11.04.2018 Униан Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 07.04.2018 Насьонал Мадейра 1:0 Академика ПВЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 20.10.2018 Кова-Пьедаде 2:1 Портимоненсе К
- 07.10.2018 Портимоненсе 4:2 Спортинг Л ПЛ
- 01.10.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 23.09.2018 Портимоненсе 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 25.08.2018 Портимоненсе 2:2 Санта-Клара ПЛ
- 18.08.2018 Шавиш 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.08.2018 Портимоненсе 0:2 Боавишта ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 25.07.2018 Портимоненсе 0:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 14.07.2018 Портимоненсе 1:1 Порту-2 ТМК
- 13.05.2018 Портимоненсе 3:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.05.2018 Белененсеш 3:2 Портимоненсе ПЛ
- 28.04.2018 Портимоненсе 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 14.04.2018 Портимоненсе 0:1 Эшторил ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Брага
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 6
|15
|4.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|8.
|Маритиму
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|Портимоненсе
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|12.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|13.
|Шавиш
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 7
|7
|16.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Насьонал Мадейра
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
Второй тайм
49'
Г О О О О Л - Мартинес Джексон бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Паулиньо Пауло получил желтую карточку от судьи
34'
Калинди получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Эвертон Перейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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