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Стадион:
Насьонал Мадейра
0:1
Второй тайм: 54'
Портимоненсе
0'
0:1
28' Гол
Эвертон Перейра
34' Желтая карточка
Калинди
45' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
54'
Второй тайм
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Мартинес Джексон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Паулиньо Пауло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Калинди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Эвертон Перейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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