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Стадион:
Риу Аве
1:0
Конец матча
Шавиш
0'
49' Желтая карточка
Эустакиу Стефен
58' Желтая карточка
Паулинью Паулу
1:0
66' Гол
Галено Вандерсон
77' Желтая карточка
Диего Лопес III
90' Желтая карточка
Галено Вандерсон
90' Желтая карточка
Пердигао
90' Желтая карточка
Коэнтрау Фабиу
90'+9
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Коэнтрау Фабиу получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Пердигао получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
83'
Риу Аве делает замену. Винисиус Оливейра уходит с поля, а Леандриньо II выходит на его замену.
81'
Риу Аве делает замену. Монте Нелсон уходит с поля, а Буату-Мананга Йонатан выходит на его замену.
79'
Шавиш делает замену. Эустакиу Стефен уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Диего Лопес III получил желтую карточку от судьи
75'
Шавиш делает замену. Казарян Геворг уходит с поля, а Луис Андре V выходит на его замену.
75'
Шавиш делает замену. Паулинью Паулу уходит с поля, а Тейшейра Жоау II выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Галено Вандерсон бьет в цель!
65'
Риу Аве делает замену. Тарантини Рикардо уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Эустакиу Стефен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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