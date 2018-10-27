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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
49' Желтая карточкаЭустакиу Стефен
58' Желтая карточкаПаулинью Паулу
1:0
66' ГолГалено Вандерсон
77' Желтая карточкаДиего Лопес III
90' Желтая карточкаГалено Вандерсон
90' Желтая карточкаПердигао
90' Желтая карточкаКоэнтрау Фабиу
|
49'
58'
66'
1:0
77'
90'
90'
90'
Состав команд
20
Leonardo
VI
15
Шмидт
Жоао
26
Джаван
25
Галло
Бруно
10
Пердигао
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Leonardo VI Вратарь
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 6 Боревкович Тони Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 15 Шмидт Жоао Полузащитник
- 17 Коэнтрау Фабиу Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 90 Галено Вандерсон Полузащитник
- 95 Винисиус Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Фигейреду Афоншу Защитник
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 57 Желсон Мартиньш Нападающий
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- 29 Paulo Vitor III
- Главный тренер: Jose Gomes
Шавиш 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рикарду Нунеш Вратарь
- 2 Паулинью Паулу Защитник
- 4 Нуну Андре Защитник
- 23 Маркан Маркос Защитник
- 26 Джаван Защитник
- 9 Казарян Геворг Полузащитник
- 8 Эустакиу Стефен Полузащитник
- 25 Галло Бруно Полузащитник
- 10 Пердигао Нападающий
- 11 Виллиан Алвес II Нападающий
- 7 Эбралидзе Автандил Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Филипе Антониу Вратарь
- 33 Лионн Хосе Защитник
- 19 Мараш Никола Защитник
- 24 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 12 Брессан Ренан Полузащитник
- 6 Джефферсон Сантос Полузащитник
- 14 Луис Андре V Нападающий
- Главный тренер: Рамуш Даниэл
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 21.10.2018 Торренсе 1:5 Риу Аве К
- 13.10.2018 Авиш 3:0 Риу Аве КЛ
- 06.10.2018 Брага 1:1 Риу Аве ПЛ
- 29.09.2018 Риу Аве 2:1 Боавишта ПЛ
- 22.09.2018 Санта-Клара 1:3 Риу Аве ПЛ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 19.08.2018 Риу Аве 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.08.2018 Фейренсе 2:0 Риу Аве ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 19.07.2018 Фейренсе 0:1 Риу Аве ТМК
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве ТМК
- 07.07.2018 Риу Аве 1:1 Фамаликан ТМК
- 03.07.2018 Шанхай СИПГ 1:2 Риу Аве ТМК
- 13.05.2018 Риу Аве 1:0 Брага ПЛ
- 07.05.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве ПЛ
- 29.04.2018 Риу Аве 2:1 Шавиш ПЛ
Шавиш (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.10.2018 Педрас Салгадас 1:4 Шавиш К
- 05.10.2018 Санта-Клара 1:0 Шавиш ПЛ
- 27.09.2018 Шавиш 2:2 Бенфика ПЛ
- 21.09.2018 Боавишта 1:2 Шавиш ПЛ
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 31.08.2018 Шавиш 0:1 Брага ПЛ
- 24.08.2018 Маритиму 2:1 Шавиш ПЛ
- 18.08.2018 Шавиш 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 29.07.2018 Арока 0:0 Шавиш КЛ
- 26.07.2018 Шавиш 0:1 Брага ТМК
- 21.07.2018 Шавиш 0:0 Фейренсе ТМК
- 18.07.2018 Тондела 0:1 Шавиш ТМК
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве ТМК
- 11.05.2018 Авиш 2:3 Шавиш ПЛ
- 06.05.2018 Шавиш 4:1 Маритиму ПЛ
- 29.04.2018 Риу Аве 2:1 Шавиш ПЛ
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 14.04.2018 Боавишта 3:3 Шавиш ПЛ
- 08.04.2018 Шавиш 1:1 Белененсеш ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Шавиш: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве Товарищеские матчи. Клубы
- 29.04.2018 Риу Аве 2:1 Шавиш Примейра-лига
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве Примейра-лига
- 08.01.2017 Риу Аве 2:2 Шавиш Примейра-лига
- 27.10.2016 Риу Аве 1:1 Шавиш Кубок лиги
- 17.12.2014 Риу Аве 2:0 Шавиш Кубок Португалии
- 16.11.2014 Риу Аве 0:0 Шавиш Кубок лиги
- 24.09.2014 Шавиш 1:1 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|2.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|3.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|4.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 6
|15
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Маритиму
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|12.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 7
|7
|15.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
Второй тайм
90'
Коэнтрау Фабиу получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пердигао получил желтую карточку от судьи
90'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
83'
Риу Аве делает замену. Винисиус Оливейра уходит с поля, а Леандриньо II выходит на его замену.
81'
Риу Аве делает замену. Монте Нелсон уходит с поля, а Буату-Мананга Йонатан выходит на его замену.
79'
Шавиш делает замену. Эустакиу Стефен уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
77'
Диего Лопес III получил желтую карточку от судьи
75'
Шавиш делает замену. Казарян Геворг уходит с поля, а Луис Андре V выходит на его замену.
75'
Шавиш делает замену. Паулинью Паулу уходит с поля, а Тейшейра Жоау II выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Галено Вандерсон бьет в цель!
65'
Риу Аве делает замену. Тарантини Рикардо уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
58'
Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
49'
Эустакиу Стефен получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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