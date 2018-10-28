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Стадион: Жоау Кардошу
0:1
Перерыв
30' Желтая карточкаСоуза Андре IV
0:1
37' ГолСемедо Жозе
|
30'
37'
0:1
Состав команд
22
Бруну
Давид
16
Пенья
Серхио
96
Перейра
Жоэл
6
Dankler
30
Агу
Микель
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 2 Икаро Силва Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 7 Шавьер Антониу Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 16 Пенья Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Фернандеш Жорже Защитник
- 10 Пите Луиш Полузащитник
- 5 Жаките Жоау Полузащитник
- 70 Аранго Кристиан Нападающий
- 14 Мурильо Хон Нападающий
- 17 Рейш Жоау Нападающий
- 28 Pedro Silva II
- Главный тренер: Пепа
Витория Сетубал 4-4-2
- Основной состав
- 96 Перейра Жоэл Вратарь
- 5 Ману Луиш Мигель Защитник
- 6 Dankler Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 16 Соуза Андре IV Защитник
- 8 Валенте Нуну II Полузащитник
- 30 Агу Микель Полузащитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 10 Бесса Эбер Полузащитник
- 23 Менди Фредерик Нападающий
- 9 Алекс Энрике II Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Жорж Артур Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- Эрасмус Кермит Нападающий
- 99 Кадис Хондер Нападающий
- 87 Зекинья Нападающий
- 45 Те Вальду Нападающий
- Milton
- Главный тренер: Видигал Лито
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.10.2018 Эшторил 1:1 Тондела К
- 05.10.2018 Тондела 1:1 Насьонал Мадейра ПЛ
- 28.09.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 23.09.2018 Тондела 2:0 Морейренсе ПЛ
- 15.09.2018 Брага 2:1 Тондела КЛ
- 31.08.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Тондела 0:1 Белененсеш ПЛ
- 06.08.2018 Витория Гимарайнш 0:2 Тондела КЛ
- 21.07.2018 Агеда 0:2 Тондела ТМК
- 18.07.2018 Тондела 0:1 Шавиш ТМК
- 14.07.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ТМК
- 11.07.2018 Тондела 1:1 Анадия ТМК
- 11.07.2018 Тондела 2:1 Академика ТМК
- 07.07.2018 Тондела 2:0 Оливейра Ошпитал ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.04.2018 Бенфика 2:3 Тондела ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2018 Армасененсес 1:2 Витория Сетубал К
- 06.10.2018 Витория Сетубал 3:0 Морейренсе ПЛ
- 30.09.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 22.09.2018 Витория Сетубал 0:2 Порту ПЛ
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 01.09.2018 Белененсеш 0:0 Витория Сетубал ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 18.08.2018 Спортинг Л 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 11.08.2018 Витория Сетубал 2:0 Авиш ПЛ
- 02.08.2018 Витория Сетубал 3:2 Экстремадура ТМК
- 13.07.2018 Витория Сетубал 1:1 Бенфика ТМК
- 07.07.2018 Витория Сетубал 1:0 Мэнсфилд ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 06.05.2018 Эшторил 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 28.04.2018 Витория Сетубал 0:2 Фейренсе ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 14.04.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 07.04.2018 Витория Сетубал 1:2 Бенфика ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Витория Сетубал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела Примейра-лига
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела Кубок лиги
- 07.05.2017 Тондела 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 23.12.2016 Витория Сетубал 3:0 Тондела Примейра-лига
- 24.04.2016 Витория Сетубал 0:1 Тондела Примейра-лига
- 20.12.2015 Тондела 1:3 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|2.
|Бенфика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|4.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 6
|15
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Витория Сетубал
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|12.
|Фейренсе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|13.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|14.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Тондела
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Семедо Жозе бьет в цель!
30'
Сетубал делает замену. Соуза Андре IV уходит с поля, а Пинту Нуну выходит на его замену.
30'
Соуза Андре IV получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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