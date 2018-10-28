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Стадион:
Тондела
0:1
Перерыв
Витория Сетубал
0'
30' Желтая карточка
Соуза Андре IV
0:1
37' Гол
Семедо Жозе
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Семедо Жозе бьет в цель!
30'
Сетубал делает замену. Соуза Андре IV уходит с поля, а Пинту Нуну выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Соуза Андре IV получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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