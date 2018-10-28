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Стадион: Студентернас
1:1
Первый тайм: 36'
21' Желтая карточкаБьоркстрём Тим
0:1
31' ГолХелльквист Филип
1:1
34' ГолФилип Хагланд
|
21'
31'
0:1
34'
1:1
Состав команд
90
Moses
Ogbu
21
Maikel
25
Jack
Lahne
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 21 Оман-Перссон Роберт Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 26 Mohammed Saeid Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 20 Niklas Thor Полузащитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 16 Axel Bjoernstroem Полузащитник
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Броммапойкарна 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 13 Хелльквист Филип Полузащитник
- 25 Jack Lahne Полузащитник
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 14 Rasmus Alm Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 17 Eric Jonana Нападающий
- 19 Джазе Моханад
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 22.10.2018 Броммапойкарна 0:2 Гётеборг А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
Последние игры между собой
Сириус: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Броммапойкарна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус Аллсвенскан
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус Товарищеские матчи. Клубы
- 27.07.2015 Броммапойкарна 1:0 Сириус Суперэттан
- 25.04.2015 Сириус 3:1 Броммапойкарна Суперэттан
- 28.02.2015 Броммапойкарна 1:3 Сириус Кубок
- 26.04.2009 Сириус 2:0 Броммапойкарна Шведский кубок
- 24.09.2008 Сириус 2:2 Броммапойкарна Суперэттан
- 04.06.2008 Броммапойкарна 3:1 Сириус Суперэттан
- 15.03.2008 Броммапойкарна 3:0 Сириус Товарищеские матчи. Сборные
Сириус
Броммапойкарна
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|27
|16
|8
|3
|44 - 24
|56
|3.
|Хаммарбю
|27
|15
|6
|6
|49 - 30
|51
|4.
|Хеккен
|27
|15
|5
|7
|56 - 24
|50
|5.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|6.
|Эстерсунд
|1:2
|27
|14
|3
|10
|45 - 32
|45
|7.
|Сундсвалль
|27
|12
|7
|8
|45 - 31
|43
|8.
|Юргорден
|27
|10
|9
|8
|35 - 30
|39
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|27
|8
|6
|13
|24 - 32
|30
|11.
|Эльфсборг
|27
|7
|8
|12
|28 - 37
|29
|12.
|Гётеборг
|27
|8
|4
|15
|35 - 47
|28
|13.
|Сириус
|1:1
|27
|7
|6
|14
|32 - 56
|27
|14.
|Броммапойкарна
|1:1
|27
|6
|3
|18
|19 - 59
|21
|15.
|Далкурд
|27
|5
|5
|17
|28 - 55
|20
|16.
|Треллеборг
|27
|3
|6
|18
|23 - 58
|15
Первый тайм
34'
Г О О О О Л - Филип Хагланд бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Хелльквист Филип бьет в цель!
21'
Бьоркстрём Тим получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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