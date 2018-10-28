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Стадион:
Сириус
1:1
Первый тайм: 36'
Броммапойкарна
0'
21' Желтая карточка
Бьоркстрём Тим
0:1
31' Гол
Хелльквист Филип
1:1
34' Гол
Филип Хагланд
36'
Первый тайм
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Филип Хагланд бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Хелльквист Филип бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Бьоркстрём Тим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
22' 0 Слован 1 СКА
Позже Мексика. Гонка


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