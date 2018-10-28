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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:0
Второй тайм: 77'
1:0
6' ГолЭгбучунам Чисом
2:0
18' ГолКристоффер Карлссон
20' Желтая карточкаJon Birkfeldt
3:0
66' ГолЭгбучунам Чисом
71' Желтая карточкаFabio VI
|
6'
1:0
18'
2:0
20'
66'
3:0
71'
Состав команд
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 11 Robin Oestlind Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- 19 Mergim Laci
- 9 Erik Paersson
- 2 Ludvig Johansson
- 3 Hampus Svensson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Вернаму 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вульфф Йоаким Вратарь
- 3 Johan Andersson IV Защитник
- 2 Jon Birkfeldt Защитник
- 25 Claudio Daniel Perez Защитник
- 20 Freddy Winst Защитник
- 5 Fabio VI Полузащитник
- 14 Alexander Achinioti Joensson Полузащитник
- 15 Viktor Einarsson Полузащитник
- 10 Lumala Abdu Нападающий
- 9 Paer Cederqvist Нападающий
- 19 Rasmus Wiedesheim-Paul Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tobias Andersson Вратарь
- 22 Paulo Marcelo Полузащитник
- 11 Alexander Henningsson Нападающий
- 24 Sameehg Doutie Нападающий
- 23 Predrag Randjelovic II
- 13 Benjamin Lindblad
- 6 Tyler Lissette
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 07.10.2018 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг С
- 28.09.2018 Фалькенберг 3:2 Браге С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варберг БоИС С
Вернаму (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 22.10.2018 Вернаму 3:2 Гефле С
- 06.10.2018 Хальмстад 0:3 Вернаму С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 Норрбю 2:1 Вернаму С
- 16.09.2018 Вернаму 1:2 Дегерфорс С
- 12.09.2018 ГАИС 1:2 Вернаму С
- 03.09.2018 Варберг БоИС 2:2 Вернаму С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Ассириска БК 0:5 Вернаму К
- 20.08.2018 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 06.08.2018 Вернаму 1:1 Ландскруна С
- 28.07.2018 Браге 0:1 Вернаму С
- 30.06.2018 Вернаму 2:3 Браге С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 02.06.2018 Дегерфорс 4:1 Вернаму С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 23.05.2018 Эргрюте 4:0 Вернаму С
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Вернаму: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг Суперэттан
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму Суперэттан
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг Суперэттан
- 25.02.2017 Фалькенберг 1:1 Вернаму Кубок
- 18.08.2013 Фалькенберг 4:0 Вернаму Суперэттан
- 21.04.2013 Вернаму 0:1 Фалькенберг Суперэттан
- 13.03.2013 Фалькенберг 4:1 Вернаму Кубок Швеции
- 26.09.2012 Вернаму 3:4 Фалькенберг Суперэттан
- 06.05.2012 Фалькенберг 3:2 Вернаму Суперэттан
- 22.10.2011 Фалькенберг 4:0 Вернаму Суперэттан
- 27.06.2011 Вернаму 0:2 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|3:0
|28
|18
|4
|6
|59 - 30
|58
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Хальмстад
|28
|14
|6
|8
|44 - 35
|48
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Браге
|28
|11
|8
|9
|43 - 43
|41
|7.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|8.
|Дегерфорс
|28
|10
|8
|10
|40 - 45
|38
|9.
|Фрей
|28
|9
|6
|13
|43 - 54
|33
|10.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|11.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|12.
|Варберг БоИС
|27
|7
|8
|12
|39 - 44
|29
|13.
|Вернаму
|0:3
|28
|8
|5
|15
|30 - 47
|29
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|7
|7
|13
|27 - 37
|28
|15.
|Ландскруна
|28
|5
|7
|16
|34 - 50
|22
|16.
|Гефле
|27
|5
|6
|16
|26 - 53
|21
Второй тайм
75'
Варнамо делает замену. Johan Andersson уходит с поля, а Александр Хеннингссон выходит на его замену.
74'
Фалькенберг делает замену. Tobias Englund уходит с поля, а Hampus Svensson выходит на его замену.
74'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
71'
Fabio Gama получил желтую карточку от судьи
67'
Варнамо делает замену. Rasmus Wiedesheim-Paul уходит с поля, а Sameehg Doutie выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
55'
Варнамо делает замену. Пер Седерквист уходит с поля, а Paulo Marcelo выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Jon Birkfeldt получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Кристоффер Карлссон бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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