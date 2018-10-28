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Фалькенберг
3:0
Второй тайм: 77'
Вернаму
0'
1:0
6' Гол
Эгбучунам Чисом
2:0
18' Гол
Кристоффер Карлссон
20' Желтая карточка
Jon Birkfeldt
3:0
66' Гол
Эгбучунам Чисом
71' Желтая карточка
Fabio VI
77'
Второй тайм
75'
Варнамо делает замену. Johan Andersson уходит с поля, а Александр Хеннингссон выходит на его замену.
74'
Фалькенберг делает замену. Tobias Englund уходит с поля, а Hampus Svensson выходит на его замену.
74'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Fabio Gama получил желтую карточку от судьи
67'
Варнамо делает замену. Rasmus Wiedesheim-Paul уходит с поля, а Sameehg Doutie выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
55'
Варнамо делает замену. Пер Седерквист уходит с поля, а Paulo Marcelo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Jon Birkfeldt получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Кристоффер Карлссон бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
48' 0 Слован 5 СКА
Позже Мексика. Гонка


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