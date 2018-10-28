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Стадион:
Норрчёпинг
2:1
Первый тайм: 36'
Эстерсунд
Первый тайм
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Франссон Александер бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Петтерссон Том бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
22' 0 Слован 1 СКА
Позже Мексика. Гонка


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