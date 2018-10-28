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Стадион: Oestgoetaporten
2:1
Первый тайм: 36'
0:1
12' ГолПеттерссон Том
1:1
26' ГолФранссон Александер
2:1
32' ГолХольмберг Карл
|
12'
0:1
26'
1:1
32'
2:1
Состав команд
22
Смит
Иан
III
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 6 Ларсен Каспер Защитник
- 22 Смит Иан III Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 88 Jerell Sellars Полузащитник
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 21.10.2018 Кальмар 1:2 Норрчёпинг А
- 07.10.2018 Норрчёпинг 1:1 Юргорден А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Броттбю 0:10 Норрчёпинг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.10.2018 Хеккен 2:0 Эстерсунд А
- 05.10.2018 Эстерсунд 3:0 Далкурд А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан
- 13.04.2017 Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 21.09.2016 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.07.2016 Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан
- 20.02.2016 Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
Норрчёпинг
Эстерсунд
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|27
|16
|8
|3
|44 - 24
|56
|3.
|Хаммарбю
|27
|15
|6
|6
|49 - 30
|51
|4.
|Хеккен
|27
|15
|5
|7
|56 - 24
|50
|5.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|6.
|Эстерсунд
|1:2
|27
|14
|3
|10
|45 - 32
|45
|7.
|Сундсвалль
|27
|12
|7
|8
|45 - 31
|43
|8.
|Юргорден
|27
|10
|9
|8
|35 - 30
|39
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|27
|8
|6
|13
|24 - 32
|30
|11.
|Эльфсборг
|27
|7
|8
|12
|28 - 37
|29
|12.
|Гётеборг
|27
|8
|4
|15
|35 - 47
|28
|13.
|Сириус
|1:1
|27
|7
|6
|14
|32 - 56
|27
|14.
|Броммапойкарна
|1:1
|27
|6
|3
|18
|19 - 59
|21
|15.
|Далкурд
|27
|5
|5
|17
|28 - 55
|20
|16.
|Треллеборг
|27
|3
|6
|18
|23 - 58
|15
Первый тайм
32'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Франссон Александер бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Петтерссон Том бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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