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Стадион: Сарпсборг
2:0
Перерыв
1:0
5' ГолХейнтс Тобиас
2:0
32' ГолМортенсен Патрик
|
5'
1:0
32'
2:0
Состав команд
77
Аскар
Армин
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 3 Хорн Йорген Защитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 7 Хальворсен Уле Йорген Полузащитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 17 Захариассен Кристоффер Полузащитник
- 77 Аскар Армин Полузащитник
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- 10 Хейнтс Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 15 Хеберг-Ветти Геуте Полузащитник
- 45 Ларсен Йорген Нападающий
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- Главный тренер: Бакке Гейр
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 17 Ibrahima Wadji Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 5 Чосич Марко Защитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- 35 Икеди Энтони
- 20 Ibrahima Kone
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 25.10.2018 Сарпсборг-08 1:1 Мальмё ЛЕ
- 20.10.2018 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 07.10.2018 Старт 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 19.07.2018 Сарпсборг-08 2:0 Вестманнаэйяр ЛЕ
Хёугесунн (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.10.2018 Хёугесунн 2:0 Одд Т
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 02.10.2016 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 13.03.2016 Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 20.09.2015 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 10.05.2015 Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген
- 03.08.2014 Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген
- 12.06.2014 Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 01.09.2013 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 05.05.2013 Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08
Хёугесунн
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|26
|15
|7
|4
|39 - 25
|52
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|0:2
|27
|14
|5
|8
|39 - 30
|47
|5.
|Ранхейм
|2:1
|27
|12
|6
|9
|40 - 43
|42
|6.
|Кристиансунд
|2:1
|27
|11
|7
|9
|41 - 37
|40
|7.
|Одд
|0:0
|27
|10
|8
|9
|37 - 31
|38
|8.
|Волеренга
|27
|10
|7
|10
|36 - 42
|37
|9.
|Сарпсборг-08
|2:0
|27
|10
|6
|11
|43 - 37
|36
|10.
|Тромсё
|0:0
|27
|10
|4
|13
|37 - 40
|34
|11.
|Старт
|26
|8
|5
|13
|27 - 43
|29
|12.
|Стрёмсгодсет
|27
|7
|8
|12
|41 - 41
|29
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|6
|11
|10
|28 - 31
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:2
|27
|6
|9
|12
|28 - 40
|27
|15.
|Стабек
|0:0
|27
|5
|10
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Саннефьёрд
|1:2
|27
|3
|10
|14
|28 - 51
|19
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
25'
Сарпсборг-08 делает замену. Захариассен Кристоффер уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
5'
Г О О О О Л - Хейнтс Тобиас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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