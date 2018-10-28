- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Фоссхауган Кампус
1:0
1' ГолEirik Birkelund
28' Желтая карточкаErikson Lima
|
1'
1:0
28'
Состав команд
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 6 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 17 Dide Fofana
- 28 Akor Adamas
- 26 Jonas Fredriksen
- 21 Kristian Rutlin
- Главный тренер: Eirik Bakke
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 15 Staale Steen Saethre Защитник
- 4 Гроннер Йонас Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 16 Joergen Hatlehol Защитник
- 19 Мид Джернейд Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 21 Jens Hauge Нападающий
- 14 Pape Habib Gueye
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 21.10.2018 Осане 1:2 Согндаль ПД
- 07.10.2018 Саннес УЛФ 1:0 Согндаль ПД
- 30.09.2018 Согндаль 1:0 Нест-Сотра ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
Олесунн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.10.2018 Олесунн 1:3 Викинг ПД
- 07.10.2018 Хам-Кам 1:3 Олесунн ПД
- 30.09.2018 Олесунн 1:1 Ерв ПД
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Олесунн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль Первый дивизион
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Типпелиген
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Типпелиген
- 06.11.2016 Согндаль 2:4 Олесунн Типпелиген
- 08.05.2016 Олесунн 1:4 Согндаль Типпелиген
- 14.09.2014 Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген
- 16.05.2014 Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген
- 20.02.2014 Олесунн 0:1 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
- 10.11.2013 Согндаль 1:2 Олесунн Типпелиген
- 06.07.2013 Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген
- 28.10.2012 Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген
- 24.06.2012 Согндаль 2:2 Олесунн Типпелиген
- 11.09.2011 Согндаль 0:0 Олесунн Типпелиген
- 25.04.2011 Олесунн 1:0 Согндаль Типпелиген
- 08.07.2009 Согндаль 0:1 Олесунн Кубок НМ
- 12.11.2008 Олесунн 3:1 Согндаль Norway - Play Off
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|28
|18
|1
|9
|61 - 41
|55
|2.
|Мьёндален
|27
|15
|9
|3
|42 - 19
|54
|3.
|Олесунн
|0:1
|28
|16
|5
|7
|53 - 30
|53
|4.
|Согндаль
|1:0
|28
|14
|6
|8
|43 - 30
|48
|5.
|Конгсвингер
|28
|12
|5
|11
|56 - 44
|41
|6.
|Тромсдален
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|7.
|Улленсакер-Киса
|28
|10
|10
|8
|54 - 45
|40
|8.
|Нест-Сотра
|28
|11
|6
|11
|40 - 39
|39
|9.
|Саннес УЛФ
|28
|10
|9
|9
|38 - 41
|39
|10.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|11.
|Стрёммен
|28
|11
|2
|15
|44 - 52
|35
|12.
|Ерв
|28
|8
|11
|9
|30 - 36
|35
|13.
|Осане
|28
|9
|6
|13
|38 - 51
|33
|14.
|Нутодден
|0:0
|28
|7
|7
|14
|30 - 39
|28
|15.
|Флурё
|28
|8
|3
|17
|26 - 55
|27
|16.
|Левангер
|0:0
|28
|3
|7
|18
|29 - 60
|16
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Erikson Lima получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Eirik Birkelund бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация