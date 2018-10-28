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Стадион:
Согндаль
1:0
Перерыв
Олесунн
0'
1:0
1' Гол
Eirik Birkelund
28' Желтая карточка
Erikson Lima
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Erikson Lima получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Eirik Birkelund бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
46' 0 Слован 4 СКА
Позже Мексика. Гонка


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