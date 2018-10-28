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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аспмира Стадион
0:0
Второй тайм: 47'
43' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
|
43'
Состав команд
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Крысяк Артур Вратарь
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 26 Haakon Evjen Защитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 16 Конрадсен Мортен Полузащитник
- 11 Тагбажуми Марко Нападающий
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 12 Сандберг Маркус Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 19 Кейта Абубакар Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 10 Боли Франк Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 77 Валенчич Филип Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen
- 20 Ola Brynhildsen
- 15 Morten Renaa Olsen
- Главный тренер: Берг Хеннинг
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.10.2018 Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Т
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
Стабек (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.10.2018 Стабек 1:2 Бранн Т
- 06.10.2018 Стабек 1:1 Волеренга Т
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 23.09.2018 Стабек 3:2 Ранхейм Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Типпелиген
- 26.09.2016 Стабек 1:0 Будё-Глимт Типпелиген
- 03.04.2016 Будё-Глимт 3:1 Стабек Типпелиген
- 08.11.2015 Будё-Глимт 6:1 Стабек Типпелиген
- 07.06.2015 Стабек 3:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 12.03.2015 Стабек 1:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Сборные
- 05.10.2014 Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген
- 23.07.2014 Будё-Глимт 0:2 Стабек Кубок НМ
- 27.04.2014 Стабек 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 03.11.2013 Стабек 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
- 16.06.2013 Будё-Глимт 2:1 Стабек Первый дивизион
Будё-Глимт
Стабек
-
0 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|26
|15
|7
|4
|39 - 25
|52
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|0:2
|27
|14
|5
|8
|39 - 30
|47
|5.
|Ранхейм
|2:1
|27
|12
|6
|9
|40 - 43
|42
|6.
|Кристиансунд
|2:1
|27
|11
|7
|9
|41 - 37
|40
|7.
|Одд
|0:0
|27
|10
|8
|9
|37 - 31
|38
|8.
|Волеренга
|27
|10
|7
|10
|36 - 42
|37
|9.
|Сарпсборг-08
|2:0
|27
|10
|6
|11
|43 - 37
|36
|10.
|Тромсё
|0:0
|27
|10
|4
|13
|37 - 40
|34
|11.
|Старт
|26
|8
|5
|13
|27 - 43
|29
|12.
|Стрёмсгодсет
|27
|7
|8
|12
|41 - 41
|29
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|6
|11
|10
|28 - 31
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:2
|27
|6
|9
|12
|28 - 40
|27
|15.
|Стабек
|0:0
|27
|5
|10
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Саннефьёрд
|1:2
|27
|3
|10
|14
|28 - 51
|19
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сетер Йон-Хоу получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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