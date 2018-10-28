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Стадион:
Одд
0:0
Второй тайм: 47'
Тромсё
0' 47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
48' 0 Слован 5 СКА
Позже Мексика. Гонка


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