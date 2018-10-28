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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Скагерак Арена
Состав команд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 7 Броберг Мартин Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 9 Риса Бирк Защитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 16 Joshua Kitolano Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 24 Сёдлунн Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 15 Нордвик Андреас Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 23 Marius Bustgaard Larsen
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Тромсё 3-4-3
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 18 Onni Valakari Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Нападающий
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- 10 Mikael Ingebrigtsen Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 2 Хогли Том Полузащитник
- 34 Marcus Holmgren Pedersen
- 16 Sigurd Groenli
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2018 Хёугесунн 2:0 Одд Т
- 07.10.2018 Одд 2:0 Ранхейм Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Кристиансунд 1:1 Одд Т
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
Тромсё (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 21.10.2018 Тромсё 1:2 Старт Т
- 07.10.2018 Кристиансунд 5:1 Тромсё Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 24.09.2018 Лиллестрём 1:0 Тромсё Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
Последние игры между собой
Одд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Тромсё: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Типпелиген
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Типпелиген
- 17.04.2017 Одд 1:0 Тромсё Типпелиген
- 06.11.2016 Тромсё 3:1 Одд Типпелиген
- 25.05.2016 Тромсё 3:2 Одд Кубок
- 03.04.2016 Одд 0:0 Тромсё Типпелиген
- 26.07.2015 Одд 3:2 Тромсё Типпелиген
- 25.05.2015 Тромсё 2:2 Одд Типпелиген
Одд
Тромсё
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|26
|15
|7
|4
|39 - 25
|52
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|0:2
|27
|14
|5
|8
|39 - 30
|47
|5.
|Ранхейм
|2:1
|27
|12
|6
|9
|40 - 43
|42
|6.
|Кристиансунд
|2:1
|27
|11
|7
|9
|41 - 37
|40
|7.
|Одд
|0:0
|27
|10
|8
|9
|37 - 31
|38
|8.
|Волеренга
|27
|10
|7
|10
|36 - 42
|37
|9.
|Сарпсборг-08
|2:0
|27
|10
|6
|11
|43 - 37
|36
|10.
|Тромсё
|0:0
|27
|10
|4
|13
|37 - 40
|34
|11.
|Старт
|26
|8
|5
|13
|27 - 43
|29
|12.
|Стрёмсгодсет
|27
|7
|8
|12
|41 - 41
|29
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|6
|11
|10
|28 - 31
|29
|14.
|Лиллестрём
|1:2
|27
|6
|9
|12
|28 - 40
|27
|15.
|Стабек
|0:0
|27
|5
|10
|12
|31 - 46
|25
|16.
|Саннефьёрд
|1:2
|27
|3
|10
|14
|28 - 51
|19
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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