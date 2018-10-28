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Стадион:
Ерв
0:1
Перерыв
Конгсвингер
0'
16' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
31' Желтая карточка
Espen Knudsen
0:1
33' Гол
Harald Holter
44' Желтая карточка
Christian Roeer
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Harald Holter бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Эспен Кнудсен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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1 Стивенс Слоан 0 Свитолина Элина
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