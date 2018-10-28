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Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0:1
Перерыв
16' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
31' Желтая карточкаEspen Knudsen
0:1
33' ГолHarald Holter
44' Желтая карточкаChristian Roeer
|
31'
33'
0:1
44'
Состав команд
11
Daniel
Aase
29
Sean
Okoli
10
Арам
Халили
Ерв 3-5-2
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 35 Peter Reinhardsen Защитник
- 3 Brice Wembangomo Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 11 Daniel Aase Полузащитник
- 19 Kristoffer Toennessen Полузащитник
- 29 Sean Okoli Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 14 Vegard Somdal Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- 26 Petter Oelberg
- 31 Tobias Wangerud
- 34 Haakon Suggelia
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Конгсвингер 3-4-3
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 2 Fredrik Mani Paalerud Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 21 Daniel Lysgaard
- 8 Dong-Wan Gang
- 18 Iman Mafi
- Главный тренер: Mark Dempsey
Предыдущие игры
Ерв (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.10.2018 Мьёндален 1:1 Ерв ПД
- 07.10.2018 Ерв 0:0 Левангер ПД
- 30.09.2018 Олесунн 1:1 Ерв ПД
- 23.09.2018 Ерв 1:0 Стрёммен ПД
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Нутодден 0:1 Ерв ПД
- 19.08.2018 Ерв 1:1 Саннес УЛФ ПД
- 12.08.2018 Нест-Сотра 2:2 Ерв ПД
- 05.08.2018 Ерв 2:3 Хам-Кам ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.10.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер ПД
- 07.10.2018 Конгсвингер 7:2 Осане ПД
- 02.10.2018 Мьёндален 2:0 Конгсвингер ПД
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
Последние игры между собой
Ерв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв Первый дивизион
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв Первый дивизион
- 13.05.2017 Ерв 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
- 26.11.2016 Ерв 2:1 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация)
- 03.07.2016 Ерв 3:2 Конгсвингер Первый дивизион
- 24.04.2016 Конгсвингер 5:0 Ерв Первый дивизион
- 17.08.2014 Ерв 2:1 Конгсвингер 2-й дивизион
- 03.05.2014 Конгсвингер 3:1 Ерв 2-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|27
|15
|9
|3
|42 - 19
|54
|2.
|Олесунн
|27
|16
|5
|6
|53 - 29
|53
|3.
|Викинг
|27
|17
|1
|9
|60 - 41
|52
|4.
|Согндаль
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|5.
|Конгсвингер
|1:0
|28
|12
|5
|11
|55 - 43
|41
|6.
|Тромсдален
|27
|11
|7
|9
|42 - 42
|40
|7.
|Улленсакер-Киса
|27
|10
|10
|7
|54 - 44
|40
|8.
|Саннес УЛФ
|0:1
|28
|10
|9
|9
|37 - 40
|39
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|10.
|Нест-Сотра
|27
|10
|6
|11
|38 - 39
|36
|11.
|Стрёммен
|1:0
|28
|11
|2
|15
|43 - 51
|35
|12.
|Ерв
|0:1
|28
|8
|11
|9
|29 - 35
|35
|13.
|Осане
|27
|8
|6
|13
|36 - 50
|30
|14.
|Флурё
|27
|8
|3
|16
|25 - 53
|27
|15.
|Нутодден
|27
|7
|6
|14
|30 - 39
|27
|16.
|Левангер
|27
|3
|6
|18
|29 - 60
|15
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Harald Holter бьет в цель!
31'
Эспен Кнудсен получил желтую карточку от судьи
16'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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