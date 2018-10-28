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Стадион: Кадир Хас
1:0
Второй тайм: 71'
41' Желтая карточкаЭрдал Зия
41' Желтая карточкаГюлен Левент
45' Желтая карточкаRobson de Souza I
46' Желтая карточкаБьярсмюр Маттиас
1:0
54' ГолЧиназ Самил
|
41'
41'
46'
54'
1:0
Состав команд
89
Туран
Атила
20
Чери
Тьяронн
58
Эрдал
Зия
40
Браз
Давид
54
Emre
Kilinc
Кайсериспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 22 Сэпунару Кристиан Полузащитник
- 20 Чери Тьяронн Полузащитник
- 43 Менса Бернард Полузащитник
- 7 Басачикоглу Билал Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 39 Vedat Karakus Вратарь
- 50 Кучер Александр Защитник
- 3 Гьян Асамоа Защитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 25 Hakan Citak
- 30 Adem Dogan
- 38 Mert Ozyildirim
- Главный тренер: Саглам Эртугрул
Сивасспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 40 Браз Давид Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 20 Дуглас Перейра Защитник
- 37 Hakan Arslan I Полузащитник
- 4 Меджани Карл Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 10 Демир Мухаммет Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 13 Папп Пол Защитник
- 14 Ilker Sayan Полузащитник
- 22 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 17 Карабулут Айдын Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- 90 Сирьяк Гои-Би Нападающий
- 11 Erdogan Yesilyurt
- Главный тренер: Туна Тамер
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор С
- 06.10.2018 Кайсериспор 2:2 Ризеспор С
- 29.09.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 15.09.2018 Гёзтепе 2:0 Кайсериспор С
- 08.09.2018 Кайсериспор 1:1 Османлыспор ТМК
- 01.09.2018 Фенербахче 2:3 Кайсериспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Бурсаспор 0:0 Кайсериспор С
- 13.08.2018 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 21.07.2018 Херенвен 2:1 Кайсериспор ТМК
- 13.07.2018 Хатайспор 1:1 Кайсериспор ТМК
- 11.07.2018 Кайсериспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
- 07.05.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 20.04.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Кайсериспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
Сивасспор (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 20.10.2018 Сивасспор 0:0 Фенербахче С
- 07.10.2018 Малатьяспор 4:4 Сивасспор С
- 30.09.2018 Сивасспор 2:0 Бурсаспор С
- 23.09.2018 Антальяспор 2:1 Сивасспор С
- 16.09.2018 Сивасспор 2:2 Эрзурум ББ С
- 08.09.2018 Сивасспор 1:1 Бурсаспор ТМК
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 26.08.2018 Сивасспор 0:3 Касымпаша С
- 17.08.2018 Трабзонспор 3:1 Сивасспор С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 26.07.2018 Эскишехирспор 2:2 Сивасспор ТМК
- 19.07.2018 Сивасспор 2:1 Сабаил ТМК
- 15.07.2018 Сивасспор 1:1 Тракторсази ТМК
- 19.05.2018 Бешикташ 5:1 Сивасспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 04.05.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор С
- 28.04.2018 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 21.04.2018 Трабзонспор 0:2 Сивасспор С
- 14.04.2018 Сивасспор 1:2 Фенербахче С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 09.09.2017 Сивасспор 0:2 Кайсериспор Суперлига
- 14.05.2016 Кайсериспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 20.12.2015 Сивасспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 16.04.2015 Сивасспор 1:1 Кайсериспор Кубок
- 18.03.2015 Кайсериспор 1:1 Сивасспор Кубок
- 26.01.2014 Сивасспор 3:0 Кайсериспор Суперлига
- 19.08.2013 Кайсериспор 1:0 Сивасспор Суперлига
- 21.04.2013 Кайсериспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 25.11.2012 Сивасспор 4:2 Кайсериспор Суперлига
- 02.02.2012 Сивасспор 1:1 Кайсериспор Суперлига
- 23.10.2011 Кайсериспор 6:2 Сивасспор Суперлига
- 13.03.2011 Сивасспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 17.10.2010 Кайсериспор 4:1 Сивасспор Суперлига
- 12.04.2010 Кайсериспор 2:2 Сивасспор Суперлига
- 08.11.2009 Сивасспор 2:4 Кайсериспор Суперлига
- 31.01.2009 Кайсериспор 0:0 Сивасспор Суперлига
- 06.09.2008 Кайсериспор 0:1 Сивасспор Товарищеские матчи. Сборные
- 13.04.2008 Кайсериспор 0:1 Сивасспор Суперлига
- 25.11.2007 Сивасспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
Кайсериспор
Сивасспор
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|2.
|Галатасарай
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|3.
|Касымпаша
|10
|6
|1
|3
|23 - 16
|19
|4.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|13 - 15
|17
|5.
|Гёзтепе
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|6.
|Бешикташ
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Трабзонспор
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|8.
|Анкарагюджю
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Малатьяспор
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Аланьяспор
|10
|4
|0
|6
|6 - 15
|12
|12.
|Кайсериспор
|1:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|13.
|Бурсаспор
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|14.
|Сивасспор
|0:1
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Фенербахче
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Ризеспор
|9
|1
|5
|3
|11 - 11
|8
|17.
|Эрзурум ББ
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|18.
|Акхисар
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
Второй тайм
70'
Кайсериспор делает замену. Менса Бернард уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
63'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Чиназ Самил бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Бьярсмюр Маттиас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Робиньо получил желтую карточку от судьи
41'
Гюлен Левент получил желтую карточку от судьи
41'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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