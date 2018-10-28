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Стадион:
Кайсериспор
1:0
Второй тайм: 71'
Сивасспор
0'
41' Желтая карточка
Эрдал Зия
41' Желтая карточка
Гюлен Левент
45' Желтая карточка
Robson de Souza I
46' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
1:0
54' Гол
Чиназ Самил
71'
Второй тайм
70'
Кайсериспор делает замену. Менса Бернард уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
63'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Чиназ Самил бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Бьярсмюр Маттиас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Робиньо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Гюлен Левент получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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