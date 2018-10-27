Стадион: Анталья Арена
1:1
Второй тайм: 54'
1:0
15' ГолДукара Сулейман
27' Желтая карточкаСиссоко Али
1:1
28' ПенальтиЙилмаз Бурак
Второй тайм
53'
Сиссоко Али из команды Антальяспор играет слишком грубо. Новак Филип оказался на газоне.
52'
Хорошую попытку сделал Майкон Маркес. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Сиссоко Али из команды Антальяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Шанс! Анжело Диего из команды Антальяспор пробил головой, но мимо
51'
Озмерт Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Назначен штрафной. Пострадал Синик Догукан, его свалил Хоссейни Маджид.
50'
Антальяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Матч возобновлен
47'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
47'
47'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор подал угловой слева.
46'
Туре Зарго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сиссоко Али из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
46'
Антальяспор имеет хороший шанс забить.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Дурсун Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Майкон Маркес из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
44'
Антальяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Антальяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
43'
42'
42'
Новак Филип из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Дурсун Салих оказался на газоне.
41'
Судья сигнализирует, что Озмерт Хакан из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
40'
Хорошую попытку сделал Онази Оджени. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Судья сигнализирует, что Куртулуш Йекта из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Родальега Уго
38'
Судья сигнализирует, что Анжело Диего из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
38'
Озмерт Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Майкон Маркес
37'
Антальяспор имеет хороший шанс забить.
37'
Синик Догукан из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Куртулуш Йекта навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Туре Зарго из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Сиссоко Али оказался на газоне.
36'
Антальяспор имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Антальяспор контролирует мяч.
35'
34'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
34'
Анжело Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Соса Хосе задерживает мяч рукой
33'
Антальяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Антальяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Матч возобновлен
32'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
31'
Родальега Уго нанес удар, мяч был парирован, но Боффин Рууд не удержал его в руках.
31'
31'
30'
Антальяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Антальяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает с точки!
27'
Сиссоко Али получил желтую карточку от судьи
27'
ПЕНАЛЬТИ! - Сиссоко Али дергает за футболку соперника (это был Йилмаз Бурак) и рефери назначает пенальти!
26'
26'
26'
Хорошую попытку сделал Родальега Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
24'
Удар от ворот произведет Антальяспор
24'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Родальега Уго нанес удар в каркас ворот!
24'
24'
Анжело Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
23'
Дурсун Салих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Сангаре Назим из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Онази Оджени
22'
Боффин Рууд взял и забрал мяч на выходе
22'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
22'
Майкон Маркес из команды Антальяспор играет слишком грубо. Йилмаз Бурак оказался на газоне.
21'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде
21'
Антальяспор контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Удар от ворот произведет Антальяспор
20'
Отличные скиллы показывает Соса Хосе, обводя своих соперников
20'
19'
Сиссоко Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
18'
17'
Антальяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Куртулуш Йекта сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман из команды Антальяспор переиграл вратаря дальним ударом!
14'
Антальяспор контролирует мяч.
14'
Антальяспор контролирует мяч.
13'
13'
12'
Синик Догукан из команды Антальяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
12'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
12'
Антальяспор имеет хороший шанс забить.
11'
Антальяспор контролирует мяч.
11'
Антальяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Антальяспор контролирует мяч.
9'
Антальяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
8'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Антальяспор контролирует мяч.
8'
6'
Антальяспор контролирует мяч.
4'
4'
3'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Дурсун Салих
3'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Куртулуш Йекта
2'
2'
Хорошую попытку сделал Куртулуш Йекта. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
1'
Антальяспор контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Антальяспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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