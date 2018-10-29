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  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Бешикташ
4:1
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
3' Гол
Пектемек Мустафа
10' Красная карточка
Оваджиклы Орхан
31' Желтая карточка
Куарежма Рикарду
2:0
40' Гол
Пектемек Мустафа
48' Желтая карточка
Вида Домагой
2:1
49' Гол в свои ворота
Роко Энсо
58' Желтая карточка
Адриано Коррея
60' Желтая карточка
Marwane Saadane
2:1
60' Не забитый пенальти
Куарежма Рикарду
61' Вторая желтая карточка
Marwane Saadane
3:1
72' Гол в свои ворота
Финк Матич
4:1
79' Гол
Вагнер Лав
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
94'
Guven Yalcin бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
94'
Опасность! Эркин Джанер из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
Удар от ворот произведет Ризеспор
93'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Эркин Джанер нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Отличные скиллы показывает Эркин Джанер, обводя своих соперников
Угловой
93'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
92'
Отличные скиллы показывает Вагнер Лав, обводя своих соперников
92'
Вагнер Лав мяч отрикошетил от ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Ризеспор
Угловой
91'
Куарежма Рикарду навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
91'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
90'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Ялчин Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Guven Yalcin из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Угловой
89'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
89'
Куарежма Рикарду мяч отрикошетил от ворот
89'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
89'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Бешикташ
87'
Финк Матич из команды Ризеспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
84'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Травма, повреждение
84'
Аккан Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Аккан Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Отличные скиллы показывает Guven Yalcin, обводя своих соперников
84'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Удар от ворот произведет Ризеспор
83'
Шанс! Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
82'
Куарежма Рикарду бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
82'
Удар от ворот произведет Бешикташ
82'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Тактическая замена. Адриано Коррея уходит с поля и его заменяет Guven Yalcin
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Саймак Мустафа
79'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГОООООЛ - Вагнер Лав Бешикташ забивает ударом головой
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
79'
Удар от ворот произведет Бешикташ
79'
ШАНС! Финк Матич нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Финк Матич, обводя своих соперников
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Роко Энсо из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мурики Ведат
78'
Удар от ворот произведет Ризеспор
77'
Эркин Джанер из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
ШАНС! Вагнер Лав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Эркин Джанер из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мурики Ведат
73'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Финк Матич уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
72'
Эркин Джанер нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Куарежма Рикарду, и мяч снова в игре
72'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
71'
Удар от ворот произведет Бешикташ
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Болдрин Фернандо из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
69'
Тактическая замена. Коч Сулейман уходит с поля и его заменяет Петруччи Давиде
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Ялчин Робин из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
68'
Удар от ворот произведет Ризеспор
68'
ШАНС! Эркин Джанер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Пектемек Мустафа бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
67'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Офсайд
67'
Мурики Ведат из команды Ризеспор в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Ризеспор
66'
Адриано Коррея не смог попасть в створ ударом издали
66'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
66'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
65'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Медель Гари
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Болдрин Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
61'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Marwane Saadane получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Описание гола
60'
ОН ПРОМАЗАЛ - Куарежма Рикарду пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
Желтая карточка
60'
Marwane Saadane получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛЬТИ - Marwane Saadane из команды Ризеспор привез своей команде пенальти за опасную игру против Вагнер Лав.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
58'
Адриано Коррея получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Болдрин Фернандо пострадал.
57'
Отличные скиллы показывает Вагнер Лав, обводя своих соперников
57'
Вагнер Лав из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
57'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Алтынай Корай из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
56'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
55'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Болдрин Фернандо пострадал.
Угловой
54'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
54'
Вагнер Лав нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Эркин Джанер из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Удар от ворот произведет Ризеспор
53'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
53'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Отличные скиллы показывает Вагнер Лав, обводя своих соперников
52'
Удар от ворот произведет Бешикташ
52'
ШАНС! Коч Сулейман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Пектемек Мустафа из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Финк Матич
50'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Роко Энсо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
49'
Чамдалы Али из команды Ризеспор делает передачу одноклубнику.
Угловой
49'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой справа.
49'
Болдрин Фернандо исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
48'
Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Вида Домагой задерживает мяч рукой
47'
Удар от ворот произведет Ризеспор
47'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Бешикташ контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Услу Мехмет уходит с поля и его заменяет Финк Матич
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Эркин Джанер, и мяч снова в игре
48'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
Бешикташ контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Офсайд
46'
Коч Сулейман из команды Ризеспор в офсайде
46'
Чамдалы Али из команды Ризеспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Удар от ворот произведет Ризеспор
44'
Эркин Джанер из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Головой пробил Эркин Джанер, но голкипер отбил его в поле!
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
44'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Коч Сулейман из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
43'
Бешикташ контролирует мяч.
42'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Пектемек Мустафа Бешикташ забивает ударом головой
40'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
40'
Плохо сыграл Услу Мехмет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ялчин Робин из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Адриано Коррея
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ялчин Робин
38'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Брабец Якуб бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
38'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой слева.
37'
Услу Мехмет из команды Ризеспор навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Мурики Ведат из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Офсайд
36'
Мурики Ведат из команды Ризеспор в офсайде
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
36'
Алтынай Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
35'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Тёре Гёкхан получил травму и заменен. Эркин Джанер выходит на поле.
Травма, повреждение
33'
Бешикташ остается без одного игрока, потому что Тёре Гёкхан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Бешикташ контролирует мяч.
32'
Ризеспор контролирует мяч.
Желтая карточка
31'
Куарежма Рикарду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Алтынай Корай пострадал.
30'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ялчин Робин из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
29'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
28'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ в офсайде
28'
Вида Домагой из команды Бешикташ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
28'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Вагнер Лав из команды Бешикташ подал угловой справа.
27'
Куарежма Рикарду бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
Алтынай Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
27'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
26'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Ризеспор контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Аккан Гёкхан взял и забрал мяч на выходе
24'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
24'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
24'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Ризеспор
23'
ШАНС! Вагнер Лав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Бешикташ
21'
Шанс! Мурики Ведат из команды Ризеспор пробил головой, но мимо
21'
Чамдалы Али из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
21'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Травма, повреждение
20'
Куарежма Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Пектемек Мустафа из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ялчин Робин
20'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Ризеспор
19'
Куарежма Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
19'
Озьякуп Огузхан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ играет в стеночку с партнером по команде. Вагнер Лав это был.
19'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Алтынай Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
18'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Бешикташ контролирует мяч.
17'
Алтынай Корай из команды Ризеспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Удар от ворот произведет Ризеспор
16'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
15'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Бешикташ контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Ризеспор
14'
Адриано Коррея из команды Бешикташ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тёре Гёкхан мяча так и не получил
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
Офсайд
13'
Мурики Ведат из команды Ризеспор в офсайде
13'
Коч Сулейман из команды Ризеспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Ризеспор
12'
Тёре Гёкхан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
12'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
12'
Алтынай Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Тёре Гёкхан, обводя своих соперников
Травма, повреждение
12'
Тёре Гёкхан возвращается на поле.
12'
Алтынай Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
УДАЛЕНИЕ! - Оваджиклы Орхан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Тёре Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
9'
Тёре Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор опасно и грубо сыграл. Тёре Гёкхан пострадал.
Офсайд
8'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор в офсайде
8'
Чамдалы Али из команды Ризеспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
7'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
7'
Вида Домагой делает длинную передачу вперед
7'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Ризеспор
5'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
4'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Бешикташ.
3'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
2'
Вагнер Лав из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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