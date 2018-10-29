Стадион: Водафон
1:0
3' ГолПектемек Мустафа
10' Красная карточкаОваджиклы Орхан
31' Желтая карточкаКуарежма Рикарду
2:0
40' ГолПектемек Мустафа
48' Желтая карточкаВида Домагой
2:1
49' Гол в свои воротаРоко Энсо
58' Желтая карточкаАдриано Коррея
60' Желтая карточкаMarwane Saadane
2:1
60' Не забитый пенальтиКуарежма Рикарду
61' Вторая желтая карточкаMarwane Saadane
3:1
72' Гол в свои воротаФинк Матич
4:1
79' ГолВагнер Лав
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
94'
Guven Yalcin бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
94'
Опасность! Эркин Джанер из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
93'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Эркин Джанер нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Отличные скиллы показывает Эркин Джанер, обводя своих соперников
93'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
92'
92'
Вагнер Лав мяч отрикошетил от ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Куарежма Рикарду навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
91'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
90'
90'
Ялчин Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Guven Yalcin из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
89'
Куарежма Рикарду мяч отрикошетил от ворот
89'
89'
88'
87'
87'
Финк Матич из команды Ризеспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
86'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
84'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
84'
Аккан Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Аккан Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Отличные скиллы показывает Guven Yalcin, обводя своих соперников
84'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
83'
Шанс! Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
83'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
82'
Куарежма Рикарду бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
82'
82'
Петруччи Давиде из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Тактическая замена. Адриано Коррея уходит с поля и его заменяет Guven Yalcin
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Саймак Мустафа
79'
79'
ГОООООЛ - Вагнер Лав Бешикташ забивает ударом головой
79'
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
79'
79'
ШАНС! Финк Матич нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Финк Матич, обводя своих соперников
78'
Судья сигнализирует, что Роко Энсо из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мурики Ведат
78'
77'
Эркин Джанер из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
ШАНС! Вагнер Лав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Эркин Джанер из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
74'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мурики Ведат
73'
72'
Г О О О О Л - Финк Матич уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
72'
Эркин Джанер нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Куарежма Рикарду, и мяч снова в игре
72'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Судья сигнализирует, что Болдрин Фернандо из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
69'
Тактическая замена. Коч Сулейман уходит с поля и его заменяет Петруччи Давиде
69'
Судья сигнализирует, что Ялчин Робин из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
68'
68'
ШАНС! Эркин Джанер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Пектемек Мустафа бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
67'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
67'
66'
66'
Адриано Коррея не смог попасть в створ ударом издали
66'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
66'
65'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
65'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Медель Гари
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Болдрин Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
61'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Marwane Saadane получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
ОН ПРОМАЗАЛ - Куарежма Рикарду пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
60'
Marwane Saadane получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
ПЕНАЛЬТИ - Marwane Saadane из команды Ризеспор привез своей команде пенальти за опасную игру против Вагнер Лав.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
58'
Адриано Коррея получил желтую карточку от судьи
57'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Болдрин Фернандо пострадал.
57'
57'
Вагнер Лав из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
57'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Алтынай Корай из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Болдрин Фернандо пострадал.
54'
54'
Вагнер Лав нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Эркин Джанер из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
53'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
53'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
52'
52'
ШАНС! Коч Сулейман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Судья сигнализирует, что Пектемек Мустафа из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Финк Матич
50'
50'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Г О О О О Л - Роко Энсо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
49'
Чамдалы Али из команды Ризеспор делает передачу одноклубнику.
49'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой справа.
49'
Болдрин Фернандо исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
48'
Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
48'
Вида Домагой задерживает мяч рукой
47'
47'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Тактическая замена. Услу Мехмет уходит с поля и его заменяет Финк Матич
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Эркин Джанер, и мяч снова в игре
48'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Коч Сулейман из команды Ризеспор в офсайде
46'
Чамдалы Али из команды Ризеспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
44'
Эркин Джанер из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Головой пробил Эркин Джанер, но голкипер отбил его в поле!
44'
44'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
43'
Судья сигнализирует, что Коч Сулейман из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
43'
42'
40'
40'
ГОООООЛ - Пектемек Мустафа Бешикташ забивает ударом головой
40'
40'
Плохо сыграл Услу Мехмет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Судья сигнализирует, что Ялчин Робин из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Адриано Коррея
39'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
38'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ялчин Робин
38'
38'
Брабец Якуб бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
38'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой слева.
37'
Услу Мехмет из команды Ризеспор навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Судья сигнализирует, что Мурики Ведат из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
36'
36'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
36'
35'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
35'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
34'
33'
Тёре Гёкхан получил травму и заменен. Эркин Джанер выходит на поле.
33'
Бешикташ остается без одного игрока, потому что Тёре Гёкхан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Ризеспор контролирует мяч.
31'
Куарежма Рикарду получил желтую карточку от судьи
31'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Алтынай Корай пострадал.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Судья сигнализирует, что Ялчин Робин из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
29'
28'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ в офсайде
28'
Вида Домагой из команды Бешикташ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Вагнер Лав из команды Бешикташ подал угловой справа.
27'
Куарежма Рикарду бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
27'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
27'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
26'
25'
Ризеспор контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Аккан Гёкхан взял и забрал мяч на выходе
24'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
23'
ШАНС! Вагнер Лав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
22'
21'
Шанс! Мурики Ведат из команды Ризеспор пробил головой, но мимо
21'
Чамдалы Али из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Куарежма Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Судья сигнализирует, что Пектемек Мустафа из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ялчин Робин
20'
19'
19'
19'
Куарежма Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
19'
Озьякуп Огузхан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ играет в стеночку с партнером по команде. Вагнер Лав это был.
19'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
18'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
18'
17'
Алтынай Корай из команды Ризеспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
16'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
14'
14'
Адриано Коррея из команды Бешикташ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тёре Гёкхан мяча так и не получил
14'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
13'
13'
Коч Сулейман из команды Ризеспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Тёре Гёкхан не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
12'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Тёре Гёкхан, обводя своих соперников
12'
Тёре Гёкхан возвращается на поле.
12'
11'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
УДАЛЕНИЕ! - Оваджиклы Орхан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Тёре Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
9'
Тёре Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор опасно и грубо сыграл. Тёре Гёкхан пострадал.
8'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор в офсайде
8'
Чамдалы Али из команды Ризеспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
7'
Вида Домагой делает длинную передачу вперед
7'
5'
5'
Вагнер Лав из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
3'
3'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Бешикташ.
3'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
2'
Вагнер Лав из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
1'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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