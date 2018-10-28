Стадион: Malatya Stadyumu
1:0
Перерыв
1:0
35' ГолДоналд Митчелл
45' Желтая карточкаМариано Феррейра
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Шанс! Чалык Ахмет из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
49'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Murat Yildirim из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Папа
48'
47'
Судья свистит. Мариано Феррейра атаковал сзади соперника. Это Гильерме Маркес заработал своей команде штрафной
47'
47'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
46'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Мариано Феррейра оказался на газоне.
45'
45'
45'
Доналд Митчелл из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Н'Диайе Папа оказался на газоне.
44'
Фарноль Фабьен взял и забрал мяч на выходе
44'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
43'
Донк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сыграл в стеночку. Муслера Фернандо не смог опередить голкипера.
43'
42'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
42'
Донк Райан из команды Галатасарай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Фарноль Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
41'
41'
40'
40'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
40'
39'
39'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
38'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Гильерме Маркес наказан за толчок Донк Райан
36'
Бутаиб Халид сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Доналд Митчелл изменил счет на табло!
35'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
35'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
35'
Малатьяспор имеет хороший шанс забить.
35'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
35'
Матч возобновлен
34'
Бюйюк Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Линнес Мартин из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Бюйюк Адем заработал фол
33'
33'
32'
32'
32'
Шанс! Акча Мурат из команды Малатьяспор пробил головой, но мимо
31'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой справа.
31'
Мариано Феррейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой справа.
31'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Беланда Юнес получил травму и заменен. Чалык Ахмет выходит на поле.
30'
Бюйюк Адем не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой слева.
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Беланда Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Малатьяспор имеет хороший шанс забить.
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
Байрам Омер из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Бутаиб Халид пострадал.
26'
25'
25'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
Судья свистит. Инан Селчук атаковал сзади соперника. Это Бюйюк Адем заработал своей команде штрафной
24'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Н'Диайе Папа возвращается на поле.
22'
Шебаке Иссам возвращается на поле.
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Диайе Папа получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
20'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Шебаке Иссам пострадал.
20'
Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
20'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор разыграл угловой с правого угла.
19'
Байрам Омер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Хорошую попытку сделал Родригес Гарри II. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
19'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Каш Эркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
18'
Каш Эркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
18'
Донк Райан мяч отрикошетил от ворот
17'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
16'
16'
16'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
15'
14'
14'
Фарноль Фабьен взял и забрал мяч на выходе
13'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
12'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Перейра Мишель
11'
Малатьяспор контролирует мяч.
11'
Кабак Озан делает длинную передачу вперед
11'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор в офсайде
10'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
10'
10'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Гильерме Маркес не смог попасть в створ ударом издали
9'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
9'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Малатьяспор контролирует мяч.
8'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
7'
Акча Мурат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
7'
Галатасарай начинает контратаку
6'
6'
6'
ШАНС! Бутаиб Халид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
5'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
5'
Шебаке Иссам делает длинную передачу вперед
4'
Линнес Мартин из команды Галатасарай вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бюйюк Адем не пострадал и надо продолжать игру!
3'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шебаке Иссам
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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