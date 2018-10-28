  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Малатьяспор
1:0
Перерыв
Галатасарай
0'
1:0
35' Гол
Доналд Митчелл
45' Желтая карточка
Мариано Феррейра
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Шанс! Чалык Ахмет из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
49'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Murat Yildirim из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Папа
48'
Галатасарай контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Мариано Феррейра атаковал сзади соперника. Это Гильерме Маркес заработал своей команде штрафной
47'
Малатьяспор начинает контратаку
47'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
47'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
46'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Мариано Феррейра оказался на газоне.
45'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
45'
Доналд Митчелл из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Н'Диайе Папа оказался на газоне.
44'
Фарноль Фабьен взял и забрал мяч на выходе
44'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
43'
Донк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сыграл в стеночку. Муслера Фернандо не смог опередить голкипера.
43'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
42'
Донк Райан из команды Галатасарай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Фарноль Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
41'
Галатасарай контролирует мяч.
41'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Малатьяспор начинает контратаку
40'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
40'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Галатасарай контролирует мяч.
39'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
39'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
38'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Гильерме Маркес наказан за толчок Донк Райан
36'
Бутаиб Халид сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Доналд Митчелл изменил счет на табло!
35'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
35'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
35'
Малатьяспор имеет хороший шанс забить.
35'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Бюйюк Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Линнес Мартин из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Бюйюк Адем заработал фол
33'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Галатасарай
32'
Шанс! Акча Мурат из команды Малатьяспор пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой справа.
31'
Мариано Феррейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
31'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой справа.
31'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Удар от ворот произведет Галатасарай
30'
Беланда Юнес получил травму и заменен. Чалык Ахмет выходит на поле.
30'
Бюйюк Адем не смог попасть в створ ударом издали
29'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор подал угловой слева.
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Беланда Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Малатьяспор имеет хороший шанс забить.
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
27'
Байрам Омер из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Бутаиб Халид пострадал.
26'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Инан Селчук атаковал сзади соперника. Это Бюйюк Адем заработал своей команде штрафной
24'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
22'
Н'Диайе Папа возвращается на поле.
Травма, повреждение
22'
Шебаке Иссам возвращается на поле.
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Диайе Папа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
21'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
20'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Шебаке Иссам пострадал.
20'
Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор разыграл угловой с правого угла.
19'
Байрам Омер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Хорошую попытку сделал Родригес Гарри II. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
19'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Каш Эркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
18'
Каш Эркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
18'
Донк Райан мяч отрикошетил от ворот
17'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Малатьяспор начинает контратаку
16'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Фарноль Фабьен взял и забрал мяч на выходе
13'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
13'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Перейра Мишель
11'
Малатьяспор контролирует мяч.
11'
Кабак Озан делает длинную передачу вперед
Офсайд
11'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор в офсайде
10'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
10'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Удар от ворот произведет Галатасарай
9'
Гильерме Маркес не смог попасть в створ ударом издали
9'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
9'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Малатьяспор контролирует мяч.
Угловой
8'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
7'
Акча Мурат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
7'
Галатасарай начинает контратаку
6'
Галатасарай контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Галатасарай
6'
ШАНС! Бутаиб Халид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
5'
Гильерме Маркес из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
5'
Шебаке Иссам делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
4'
Линнес Мартин из команды Галатасарай вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бюйюк Адем не пострадал и надо продолжать игру!
3'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Галатасарай контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шебаке Иссам
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация