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Стадион: Спор Тото Акхисар
1:0
3' ГолЖозуэ Филипе
11' Желтая карточкаГассама Ламин
25' Желтая карточкаБарбоза Элдер
31' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
54' Желтая карточкаВурал Гюрай
61' Желтая карточкаПоко Андре
89' Желтая карточкаБету Антониу
89' Желтая карточкаЭмир Беркан
90' Желтая карточкаЛопеш Мигел
|
3'
1:0
11'
25'
31'
54'
61'
89'
89'
90'
Состав команд
99
Эзтюрк
Фатих
13
Лопеш
Мигел
22
Юмлу
Мустафа
10
Вурал
Гюрай
11
Айик
Онур
27
Жозуэ
Филипе
13
Бету
Антониу
2
Тити
25
Wallace
I
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
23
Озтекин
Ясин
Акхисар 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 10 Вурал Гюрай Защитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 27 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 9 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 17 Гюлер Онурджан Полузащитник
- 8 Атасевен Эрай Полузащитник
- 28 Ману Элвис Нападающий
- 34 Регаттен Адриен Нападающий
- 70 Goksu Multu
- Главный тренер: Арслан Джихат
Гёзтепе 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 20 Гассама Ламин Защитник
- 2 Тити Защитник
- 25 Wallace I Защитник
- 41 Эмир Беркан Защитник
- 5 Эзтюрк Алпаслан Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 23 Озтекин Ясин Полузащитник
- 6 Борхес Сельсо Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 32 Джером Кэмерон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Goktug Bakirbas Вратарь
- 44 Каду Рикардо II Защитник
- 4 Чинемре Хакан Защитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- 10 Гуффран Йоан Нападающий
- 24 Eren Bilen
- 30 Yalcin Kayan
- 77 Samed Ali Kaya
- Главный тренер: Bayram Bektas
Предыдущие игры
Акхисар (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 25.10.2018 Севилья 6:0 Акхисар ЛЕ
- 20.10.2018 Касымпаша 5:0 Акхисар С
- 07.10.2018 Акхисар 1:3 Трабзонспор С
- 04.10.2018 Стандард 2:1 Акхисар ЛЕ
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Акхисар 3:0 Галатасарай С
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 15.09.2018 Анкарагюджю 1:0 Акхисар С
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 27.08.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Акхисар С
- 19.08.2018 Акхисар 1:1 Ризеспор С
- 12.08.2018 Бешикташ 2:1 Акхисар С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 29.07.2018 Акхисар 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 18.05.2018 Акхисар 2:1 Османлыспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
- 10.05.2018 Акхисар 3:2 Фенербахче К
- 06.05.2018 Акхисар 1:2 Галатасарай С
Гёзтепе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.10.2018 Гёзтепе 2:0 Бешикташ С
- 05.10.2018 Касымпаша 3:1 Гёзтепе С
- 30.09.2018 Гёзтепе 3:2 Коньяспор С
- 22.09.2018 Трабзонспор 1:2 Гёзтепе С
- 15.09.2018 Гёзтепе 2:0 Кайсериспор С
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 25.08.2018 Гёзтепе 1:0 Фенербахче С
- 19.08.2018 Галатасарай 1:0 Гёзтепе С
- 12.08.2018 Гёзтепе 1:3 Малатьяспор С
- 28.07.2018 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гёзтепе ТМК
- 26.07.2018 Гёзтепе 0:1 Олимпиакос ТМК
- 22.07.2018 Гёзтепе 1:1 Фортуна Ситтард ТМК
- 15.07.2018 Гёзтепе 2:0 Алтынорду ТМК
- 19.05.2018 Гёзтепе 0:1 Галатасарай С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 27.04.2018 Гёзтепе 5:0 Карабюкспор С
- 22.04.2018 Акхисар 1:1 Гёзтепе С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
- 07.04.2018 Бешикташ 5:1 Гёзтепе С
Последние игры между собой
Акхисар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Акхисар
Гёзтепе
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|2.
|Касымпаша
|10
|6
|1
|3
|23 - 16
|19
|3.
|Галатасарай
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|4.
|Бешикташ
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|5.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|13 - 15
|17
|6.
|Анкарагюджю
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|7.
|Гёзтепе
|10
|5
|0
|5
|12 - 12
|15
|8.
|Трабзонспор
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|9.
|Малатьяспор
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|10.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|10
|4
|0
|6
|6 - 15
|12
|12.
|Кайсериспор
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Бурсаспор
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|14.
|Сивасспор
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|15.
|Фенербахче
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|16.
|Акхисар
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|17.
|Ризеспор
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|18.
|Эрзурум ББ
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лопеш Мигел получил желтую карточку от судьи
89'
Эмир Беркан получил желтую карточку от судьи
89'
Бету Антониу получил желтую карточку от судьи
86'
Акхизарспор делает замену. Жозуэ Филипе уходит с поля, а Нункеу Дани выходит на его замену.
83'
Гёзтепе делает замену. Поко Андре уходит с поля, а Нгандо Аксель выходит на его замену.
83'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
79'
Акхизарспор делает замену. Селезнёв Евгений уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
71'
Акхизарспор делает замену. Айик Онур уходит с поля, а Регаттен Адриен выходит на его замену.
62'
Гёзтепе делает замену. Эзтюрк Алпаслан уходит с поля, а Чикалеши Сокол выходит на его замену.
61'
Поко Андре получил желтую карточку от судьи
54'
Вурал Гюрай получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Эзтюрк Алпаслан получил желтую карточку от судьи
25'
Барбоза Элдер получил желтую карточку от судьи
11'
Гассама Ламин получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Жозуэ Филипе бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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