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Стадион:
Акхисар
1:0
Конец матча
Гёзтепе
0'
1:0
3' Гол
Жозуэ Филипе
11' Желтая карточка
Гассама Ламин
25' Желтая карточка
Барбоза Элдер
31' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
54' Желтая карточка
Вурал Гюрай
61' Желтая карточка
Поко Андре
89' Желтая карточка
Бету Антониу
89' Желтая карточка
Эмир Беркан
90' Желтая карточка
Лопеш Мигел
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лопеш Мигел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Эмир Беркан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Бету Антониу получил желтую карточку от судьи
86'
Акхизарспор делает замену. Жозуэ Филипе уходит с поля, а Нункеу Дани выходит на его замену.
83'
Гёзтепе делает замену. Поко Андре уходит с поля, а Нгандо Аксель выходит на его замену.
83'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
79'
Акхизарспор делает замену. Селезнёв Евгений уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
71'
Акхизарспор делает замену. Айик Онур уходит с поля, а Регаттен Адриен выходит на его замену.
62'
Гёзтепе делает замену. Эзтюрк Алпаслан уходит с поля, а Чикалеши Сокол выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Поко Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Вурал Гюрай получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Эзтюрк Алпаслан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Барбоза Элдер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Гассама Ламин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Жозуэ Филипе бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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