Стадион: Шюкрю Сараджоглу
0:1
Второй тайм: 62'
29' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
0:1
35' ГолФати Рикардо
41' Желтая карточкаКейбаши Исмаил
48' Желтая карточкаШкртел Мартин
54' Желтая карточкаТьеви Бифума
Второй тайм
62'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
61'
60'
Гючтекин Огуз получил травму и заменен. Фрай Микаэль выходит на поле.
60'
Эль-Кабир Мустафа фолит на сопернике
60'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
59'
Пинту Тьягу нарушает правила. Айю Андре пострадал
59'
59'
Матч возобновлен
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Гючтекин Огуз получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Гючтекин Огуз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Айю Андре не смог попасть в створ ударом издали
58'
57'
57'
57'
Агчай Седат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой слева.
56'
Должен был быть гол! Шкртел Мартин имел отличный шанс, но Челикай Корджан не дал голу состоятся!
56'
Айю Андре из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
56'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
56'
Слимани Ислам оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Челикай Корджан перевел мяч на угловой.
56'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает пас партнеру.
56'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Тьеви Бифума нарушает правила. Айю Андре пострадал
54'
Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
54'
Анкарагюджю имеет хороший шанс забить.
53'
Судья сигнализирует, что Агчай Седат из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Айю Андре
53'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
52'
Анкарагюджю имеет хороший шанс забить.
51'
Судья сигнализирует, что Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
51'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
50'
50'
Хороший удар издали нанес Эль-Кабир Мустафа, но отличный сейв сделал Текин Харун. Угловой.
50'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю делает пас партнеру.
49'
Судья сигнализирует, что Агчай Седат из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
48'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
48'
Судья свистит. Шкртел Мартин атаковал сзади соперника. Это Канатсизкуш Кубилай заработал своей команде штрафной
48'
Бензия Яссин из команды Фенербахче направляет мяч в штрафную площадку, но Челикай Корджан выбегает и ловит мяч
48'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Канатсизкуш Кубилай
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Alihan Kubalas получил травму и заменен. Агчай Седат выходит на поле.
50'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
50'
Матч возобновлен
50'
49'
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Alihan Kubalas возвращается на поле.
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
48'
47'
47'
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Фенербахче
47'
Матч возобновлен
47'
Айхан Ялчын получил травму и заменен. Коне Бакари выходит на поле.
46'
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Ялчын получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Озер Кенан мяч отрикошетил от ворот
41'
Кейбаши Исмаил получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озгенч Эрдем
41'
41'
Джа-Джедже Брис нарушает правила. Айю Андре пострадал
41'
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
39'
Безумный фол. Джа-Джедже Брис грубо играет против соперника. Пострадал Бензия Яссин
38'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
38'
Айю Андре из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
35'
Канатсизкуш Кубилай сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Фати Рикардо изменил счет на табло!
35'
Канатсизкуш Кубилай из команды Анкарагюджю делает передачу одноклубнику.
35'
34'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
34'
Голкипер мог бы сыграть и получше
34'
34'
33'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
33'
Эль-Кабир Мустафа нанес удар головой, но Текин Харун спокойно отбил мяч.
33'
Пинту Тьягу из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Канатсизкуш Кубилай из команды Анкарагюджю в офсайде
32'
Эль-Кабир Мустафа из команды Анкарагюджю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Гючтекин Огуз из команды Фенербахче играет слишком грубо. Джа-Джедже Брис оказался на газоне.
31'
31'
Жаилсон Маркес не смог попасть в створ ударом издали
30'
Фати Рикардо из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Слимани Ислам оказался на газоне.
30'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
30'
Озгенч Эрдем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
29'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озер Кенан
29'
29'
Эль-Кабир Мустафа пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
28'
Исла Маурисио задерживает мяч рукой
27'
Эль-Кабир Мустафа задерживает мяч рукой
27'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Озер Кенан пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
26'
25'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Эль-Кабир Мустафа
25'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Шкртел Мартин оказался на газоне.
24'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Джа-Джедже Брис
24'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Alihan Kubalas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
22'
Озгенч Эрдем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой слева.
22'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
22'
Айхан Ялчын предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
21'
21'
21'
Фенербахче начинает контратаку
21'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Озгенч Эрдем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озер Кенан
19'
Эль-Кабир Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озер Кенан
18'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
18'
Судья сигнализирует, что Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
17'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
15'
14'
Удар от ворот произведет Фенербахче
14'
ШАНС! Эль-Кабир Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок из команды Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Озер Кенан из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Кейбаши Исмаил
12'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
12'
Слимани Ислам нанес удар чуть мимо. Близко!
11'
10'
Судья сигнализирует, что Гючтекин Огуз из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Эль-Кабир Мустафа
10'
Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Бензия Яссин оказался на газоне.
9'
9'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
Голкипер мог бы сыграть и получше
8'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
8'
Игрок из команды Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
7'
Озгенч Эрдем возвращается на поле.
7'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Матч возобновлен
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Озгенч Эрдем получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Озгенч Эрдем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Судья сигнализирует, что Гючтекин Огуз из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Фати Рикардо
4'
Гючтекин Огуз нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
3'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фенербахче начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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