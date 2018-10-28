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Стадион:
Фенербахче
0:1
Второй тайм: 62'
Анкарагюджю
0'
29' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
0:1
35' Гол
Фати Рикардо
41' Желтая карточка
Кейбаши Исмаил
48' Желтая карточка
Шкртел Мартин
54' Желтая карточка
Тьеви Бифума
62'
Второй тайм
62'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Челикай Корджан взял и забрал мяч на выходе
61'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Гючтекин Огуз получил травму и заменен. Фрай Микаэль выходит на поле.
Фол, нарушение
60'
Эль-Кабир Мустафа фолит на сопернике
60'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
59'
Пинту Тьягу нарушает правила. Айю Андре пострадал
59'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Гючтекин Огуз получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Гючтекин Огуз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Айю Андре не смог попасть в створ ударом издали
58'
Челикай Корджан взял и забрал мяч на выходе
57'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
57'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Агчай Седат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой слева.
56'
Должен был быть гол! Шкртел Мартин имел отличный шанс, но Челикай Корджан не дал голу состоятся!
56'
Айю Андре из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
Угловой
56'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
56'
Слимани Ислам оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Челикай Корджан перевел мяч на угловой.
56'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает пас партнеру.
56'
Фати Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Тьеви Бифума нарушает правила. Айю Андре пострадал
Желтая карточка
54'
Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
54'
Анкарагюджю имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Агчай Седат из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Айю Андре
53'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Угловой
53'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю подал угловой справа.
52'
Анкарагюджю имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
Угловой
50'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю подал угловой справа.
50'
Хороший удар издали нанес Эль-Кабир Мустафа, но отличный сейв сделал Текин Харун. Угловой.
50'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Агчай Седат из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
Желтая карточка
48'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Шкртел Мартин атаковал сзади соперника. Это Канатсизкуш Кубилай заработал своей команде штрафной
48'
Бензия Яссин из команды Фенербахче направляет мяч в штрафную площадку, но Челикай Корджан выбегает и ловит мяч
48'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
47'
Фенербахче контролирует мяч.
47'
Фенербахче контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Канатсизкуш Кубилай
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Alihan Kubalas получил травму и заменен. Агчай Седат выходит на поле.
Офсайд
50'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Alihan Kubalas получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Alihan Kubalas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
48'
Alihan Kubalas возвращается на поле.
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
48'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Alihan Kubalas получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Alihan Kubalas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Фенербахче
47'
Матч возобновлен
47'
Айхан Ялчын получил травму и заменен. Коне Бакари выходит на поле.
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Alihan Kubalas получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Ялчын получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Alihan Kubalas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Травма, повреждение
45'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
43'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю подал угловой справа.
43'
Озер Кенан мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
41'
Кейбаши Исмаил получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озгенч Эрдем
41'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Джа-Джедже Брис нарушает правила. Айю Андре пострадал
41'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Джа-Джедже Брис грубо играет против соперника. Пострадал Бензия Яссин
38'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Айю Андре из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Канатсизкуш Кубилай сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Фати Рикардо изменил счет на табло!
35'
Канатсизкуш Кубилай из команды Анкарагюджю делает передачу одноклубнику.
Угловой
35'
Озгенч Эрдем из команды Анкарагюджю подал угловой справа.
34'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
Челикай Корджан взял и забрал мяч на выходе
34'
Голкипер мог бы сыграть и получше
34'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
34'
Челикай Корджан взял и забрал мяч на выходе
33'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
33'
Эль-Кабир Мустафа нанес удар головой, но Текин Харун спокойно отбил мяч.
33'
Пинту Тьягу из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
32'
Фенербахче контролирует мяч.
Офсайд
32'
Канатсизкуш Кубилай из команды Анкарагюджю в офсайде
32'
Эль-Кабир Мустафа из команды Анкарагюджю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Гючтекин Огуз из команды Фенербахче играет слишком грубо. Джа-Джедже Брис оказался на газоне.
31'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
31'
Жаилсон Маркес не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
30'
Фати Рикардо из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Слимани Ислам оказался на газоне.
30'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
30'
Озгенч Эрдем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озер Кенан
29'
Фенербахче контролирует мяч.
29'
Эль-Кабир Мустафа пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
Фол, нарушение
28'
Исла Маурисио задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
27'
Эль-Кабир Мустафа задерживает мяч рукой
27'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Озер Кенан пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
26'
Фенербахче контролирует мяч.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Эль-Кабир Мустафа
Фол, нарушение
25'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Шкртел Мартин оказался на газоне.
24'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Джа-Джедже Брис
24'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Alihan Kubalas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
22'
Озгенч Эрдем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой слева.
22'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
22'
Айхан Ялчын предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Челикай Корджан взял и забрал мяч на выходе
21'
Фенербахче начинает контратаку
21'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Озгенч Эрдем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озер Кенан
19'
Эль-Кабир Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озер Кенан
18'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
17'
Анкарагюджю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Фенербахче контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
15'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
14'
Удар от ворот произведет Фенербахче
14'
ШАНС! Эль-Кабир Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок из команды Анкарагюджю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
13'
Фенербахче контролирует мяч.
13'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Озер Кенан из команды Анкарагюджю поставил подножку. Пострадал Кейбаши Исмаил
12'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Удар от ворот произведет Анкарагюджю
12'
Слимани Ислам нанес удар чуть мимо. Близко!
11'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Гючтекин Огуз из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Эль-Кабир Мустафа
Фол, нарушение
10'
Джа-Джедже Брис из команды Анкарагюджю играет слишком грубо. Бензия Яссин оказался на газоне.
9'
Челикай Корджан взял и забрал мяч на выходе
9'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
8'
Фенербахче контролирует мяч.
8'
Челикай Корджан взял и забрал мяч на выходе
8'
Голкипер мог бы сыграть и получше
8'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
8'
Игрок из команды Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Фенербахче контролирует мяч.
Травма, повреждение
7'
Озгенч Эрдем возвращается на поле.
7'
Тьеви Бифума из команды Анкарагюджю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Озгенч Эрдем получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Озгенч Эрдем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Гючтекин Огуз из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Фати Рикардо
4'
Гючтекин Огуз нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Озер Кенан из команды Анкарагюджю отправил кросс в штрафную...
3'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фенербахче начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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