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Стадион:
Бурсаспор
2:0
Второй тайм: 64'
Аланьяспор
0'
1:0
2' Гол
Латовлевич Ясмин
38' Желтая карточка
Баджи Стефан
2:0
45' Гол
Aytac Kara II
64'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Aytac Kara бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Баджи Стефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Латовлевич Ясмин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Кербер Анжелика 2 Стивенс Слоан
60' 0 Слован 9 ЦСКА Москва
60' 1 Динамо Рига 2 СКА
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва
Позже 0 Свитолина Элина 0 Бертенс Кики
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Плишкова Каролина


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