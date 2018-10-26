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Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
2:0
Второй тайм: 64'
1:0
2' ГолЛатовлевич Ясмин
38' Желтая карточкаБаджи Стефан
2:0
45' ГолAytac Kara II
|
2'
1:0
38'
45'
2:0
Состав команд
30
Коджук
Окан
48
Umut
Meras
55
Торун
Тунай
13
Бобо
Бурсаспор 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Коджук Окан Вратарь
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 21 Шеджу Орельен Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 48 Umut Meras Защитник
- 77 Burak Kapacak Полузащитник
- 8 Баджи Стефан Полузащитник
- 35 Aytac Kara II Полузащитник
- 14 Латовлевич Ясмин Полузащитник
- 55 Торун Тунай Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 2 Вергини Сантьяго Защитник
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 11 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 7 Аллано Лима Полузащитник
- 19 Найир Умут Нападающий
- 75 Cagatay Yilmaz
- 24 Furkan Unver
- 66 Ramazan Keskin
- Главный тренер: Айябаба Самет
Аланьяспор 4-3-3
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 99 Алкылыч Дженк Ахмет Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 4 Merih Demiral Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 30 Кампуш Джалма Нападающий
- 13 Бобо Нападающий
- 78 Фернандес Джуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Юнал Исмаил Вратарь
- 17 Канак Каан Защитник
- 14 Байяно Вандерсон Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 20 Hassan Ayaroglu
- Главный тренер: Баккал Месут
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 19.10.2018 Галатасарай 1:1 Бурсаспор С
- 06.10.2018 Бурсаспор 1:0 Анкарагюджю С
- 30.09.2018 Сивасспор 2:0 Бурсаспор С
- 21.09.2018 Бурсаспор 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 16.09.2018 Ризеспор 1:1 Бурсаспор С
- 08.09.2018 Сивасспор 1:1 Бурсаспор ТМК
- 02.09.2018 Бурсаспор 1:1 Бешикташ С
- 26.08.2018 Коньяспор 1:1 Бурсаспор С
- 18.08.2018 Бурсаспор 0:0 Кайсериспор С
- 11.08.2018 Фенербахче 2:1 Бурсаспор С
- 26.07.2018 Бурсаспор 4:0 Шагадам ТМК
- 21.07.2018 Бурсаспор 1:0 Афьонспор ТМК
- 18.07.2018 Алтай 0:1 Бурсаспор ТМК
- 12.07.2018 Бурсаспор 0:1 Балыкесирспор ТМК
- 18.05.2018 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор С
- 13.05.2018 Бурсаспор 1:3 Трабзонспор С
- 06.05.2018 Фенербахче 2:1 Бурсаспор С
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
- 21.04.2018 Карабюкспор 1:4 Бурсаспор С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
Аланьяспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.10.2018 Аланьяспор 0:1 Антальяспор С
- 06.10.2018 Эрзурум ББ 1:0 Аланьяспор С
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Касымпаша 1:2 Аланьяспор С
- 17.09.2018 Аланьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.07.2018 Денизлиспор 0:2 Аланьяспор ТМК
- 22.07.2018 Аланьяспор 7:0 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 05.05.2018 Аланьяспор 1:1 Османлыспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор Суперлига
- 19.08.2017 Бурсаспор 3:2 Аланьяспор Суперлига
- 19.03.2017 Бурсаспор 1:3 Аланьяспор Суперлига
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор Суперлига
Бурсаспор
Аланьяспор
-
7 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|Касымпаша
|9
|6
|0
|3
|22 - 15
|18
|3.
|Истанбул Башакшехир
|9
|5
|3
|1
|13 - 4
|18
|4.
|Антальяспор
|9
|5
|1
|3
|12 - 14
|16
|5.
|Гёзтепе
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|6.
|Бешикташ
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Трабзонспор
|9
|4
|2
|3
|17 - 11
|14
|8.
|Анкарагюджю
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Коньяспор
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|10.
|Малатьяспор
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Аланьяспор
|0:2
|10
|4
|0
|6
|6 - 15
|12
|12.
|Бурсаспор
|2:0
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|13.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|14.
|Кайсериспор
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Фенербахче
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Ризеспор
|9
|1
|5
|3
|11 - 11
|8
|17.
|Эрзурум ББ
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|18.
|Акхисар
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Aytac Kara бьет в цель!
38'
Баджи Стефан получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Латовлевич Ясмин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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