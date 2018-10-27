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Стадион:
Коньяспор
0:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
51' Желтая карточка
Дианье Фаллу
0:1
60' Гол
Баич Риад
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Буюкшехир делает замену. Фрей Керим уходит с поля, а Арда Туран выходит на его замену.
77'
Буюкшехир делает замену. Кавечи Ирфан уходит с поля, а Айдогду Сонер выходит на его замену.
76'
Коньяспор делает замену. Ятабаре Мустафа уходит с поля, а Mucahit Akcay выходит на его замену.
71'
Коньяспор делает замену. Евтович Марко уходит с поля, а Бора Ведат выходит на его замену.
70'
Буюкшехир делает замену. Моссоро Марсио уходит с поля, а Йойич Милош выходит на его замену.
64'
Коньяспор делает замену. Траоре Абду II уходит с поля, а Фофана Морике выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Баич Риад бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Дианье Фаллу получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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