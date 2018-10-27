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Стадион: Конья Бююкшехир
0:1
Конец матча
51' Желтая карточкаДианье Фаллу
0:1
60' ГолБаич Риад
|
51'
60'
0:1
83'
Состав команд
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
10
Яхович
Адис
34
Гюнок
Мерт
33
Учар
Угур
17
Кавечи
Ирфан
29
Фрей
Керим
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 3 Дианье Фаллу Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Полузащитник
- 8 Евтович Марко Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 10 Яхович Адис Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ташкиран Махмут Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 98 Mucahit Akcay
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Истанбул Башакшехир 4-2-3-1
- Основной состав
- 34 Гюнок Мерт Вратарь
- 33 Учар Угур Защитник
- 27 Да Кошта Триндаде Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 3 Клиши Гаэль Защитник
- 17 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 29 Фрей Керим Полузащитник
- 9 Баич Риад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 23 Хафез Карим Защитник
- 4 Аттама Джозеф Защитник
- 28 Йойич Милош Полузащитник
- 88 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Полузащитник
- 14 Арда Туран Полузащитник
- 20 Айдогду Сонер Полузащитник
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 21.10.2018 Ризеспор 1:1 Коньяспор С
- 07.10.2018 Коньяспор 2:2 Бешикташ С
- 30.09.2018 Гёзтепе 3:2 Коньяспор С
- 26.09.2018 Йени Амасьаспор 2:5 Коньяспор К
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 16.09.2018 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 08.09.2018 Коньяспор 0:0 Аданаспор ТМК
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 26.08.2018 Коньяспор 1:1 Бурсаспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 04.08.2018 Коньяспор 3:3 Эскишехирспор ТМК
- 31.07.2018 НАК Бреда 1:2 Коньяспор ТМК
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 26.07.2018 Аякс 0:1 Коньяспор ТМК
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 19.05.2018 Фенербахче 3:2 Коньяспор С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
- 05.05.2018 Карабюкспор 0:1 Коньяспор С
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 20.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор С
- 07.10.2018 Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 01.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Малатьяспор С
- 21.09.2018 Бурсаспор 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 16.09.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 Антальяспор С
- 02.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 27.08.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Акхисар С
- 20.08.2018 Касымпаша 2:1 Истанбул Башакшехир С
- 16.08.2018 Бёрнли 1:0 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 12.08.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Трабзонспор С
- 09.08.2018 Истанбул Башакшехир 0:0 Бёрнли ЛЕ
- 02.08.2018 Байер Л 1:1 Истанбул Башакшехир ТМК
- 30.07.2018 Штуттгарт 3:1 Истанбул Башакшехир ТМК
- 23.07.2018 Эйбар 0:2 Истанбул Башакшехир ТМК
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 17.07.2018 Уфа 2:3 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.05.2018 Истанбул Башакшехир 3:2 Касымпаша С
- 11.05.2018 Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 04.05.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор С
- 29.04.2018 Османлыспор 1:4 Истанбул Башакшехир С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Истанбул Башакшехир: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 27.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Коньяспор Суперлига
- 31.05.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор Кубок
- 12.03.2017 Коньяспор 0:3 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Суперлига
- 20.03.2016 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 25.10.2015 Истанбул Башакшехир 4:0 Коньяспор Суперлига
- 08.03.2015 Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор Суперлига
- 18.10.2014 Коньяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Суперлига
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|2.
|Галатасарай
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|3.
|Касымпаша
|10
|6
|1
|3
|23 - 16
|19
|4.
|Антальяспор
|9
|5
|1
|3
|12 - 14
|16
|5.
|Гёзтепе
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|6.
|Бешикташ
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Трабзонспор
|9
|4
|2
|3
|17 - 11
|14
|8.
|Анкарагюджю
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Коньяспор
|0:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Малатьяспор
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Аланьяспор
|10
|4
|0
|6
|6 - 15
|12
|12.
|Бурсаспор
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|13.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|14.
|Кайсериспор
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Фенербахче
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Ризеспор
|9
|1
|5
|3
|11 - 11
|8
|17.
|Эрзурум ББ
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|18.
|Акхисар
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Буюкшехир делает замену. Фрей Керим уходит с поля, а Арда Туран выходит на его замену.
77'
Буюкшехир делает замену. Кавечи Ирфан уходит с поля, а Айдогду Сонер выходит на его замену.
76'
Коньяспор делает замену. Ятабаре Мустафа уходит с поля, а Mucahit Akcay выходит на его замену.
71'
Коньяспор делает замену. Евтович Марко уходит с поля, а Бора Ведат выходит на его замену.
70'
Буюкшехир делает замену. Моссоро Марсио уходит с поля, а Йойич Милош выходит на его замену.
64'
Коньяспор делает замену. Траоре Абду II уходит с поля, а Фофана Морике выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Баич Риад бьет в цель!
51'
Дианье Фаллу получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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