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Стадион:
Бранн
0:2
Первый тайм: 40'
Русенборг
0'
0:1
14' Гол
Адегбенро Самуэль
0:2
16' Гол
Йенсен Майк
40'
Первый тайм
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Адегбенро Самуэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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