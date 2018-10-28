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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн
0:1
14' ГолАдегбенро Самуэль
0:2
16' ГолЙенсен Майк
|
14'
0:1
16'
0:2
Состав команд
16
Йенсен
Рубен
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 4 Christian Rismark Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Кулен Рини
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.10.2018 Стабек 1:2 Бранн Т
- 07.10.2018 Бранн 1:1 Лиллестрём Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
Русенборг (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 25.10.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг ЛЕ
- 21.10.2018 Лиллестрём 0:0 Русенборг Т
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 04.10.2018 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Типпелиген
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Типпелиген
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Типпелиген
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг Суперкубок
- 21.08.2016 Бранн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 16.04.2016 Русенборг 3:0 Бранн Типпелиген
- 17.08.2014 Бранн 3:1 Русенборг Типпелиген
- 27.04.2014 Русенборг 5:2 Бранн Типпелиген
- 28.07.2013 Бранн 1:4 Русенборг Типпелиген
- 01.04.2013 Русенборг 4:0 Бранн Типпелиген
- 23.09.2012 Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген
- 25.03.2012 Русенборг 3:1 Бранн Типпелиген
- 30.10.2011 Русенборг 3:6 Бранн Типпелиген
- 20.03.2011 Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген
- 19.09.2010 Бранн 2:3 Русенборг Типпелиген
- 14.04.2010 Русенборг 3:0 Бранн Типпелиген
- 01.11.2009 Бранн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 05.04.2009 Русенборг 1:1 Бранн Типпелиген
- 04.06.2008 Русенборг 1:1 Бранн Типпелиген
Бранн
Русенборг
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|27
|17
|6
|4
|46 - 21
|57
|2.
|Бранн
|0:2
|27
|15
|7
|5
|39 - 27
|52
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|27
|14
|5
|8
|40 - 30
|47
|5.
|Ранхейм
|27
|12
|6
|9
|41 - 44
|42
|6.
|Одд
|27
|11
|7
|9
|38 - 31
|40
|7.
|Кристиансунд
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|8.
|Волеренга
|27
|10
|7
|10
|36 - 42
|37
|9.
|Сарпсборг-08
|27
|10
|6
|11
|43 - 38
|36
|10.
|Тромсё
|27
|10
|3
|14
|37 - 41
|33
|11.
|Старт
|26
|8
|5
|13
|27 - 43
|29
|12.
|Стрёмсгодсет
|27
|7
|8
|12
|41 - 41
|29
|13.
|Будё-Глимт
|27
|6
|11
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Лиллестрём
|27
|6
|9
|12
|29 - 41
|27
|15.
|Стабек
|27
|5
|10
|12
|32 - 47
|25
|16.
|Саннефьёрд
|27
|3
|10
|14
|29 - 52
|19
Первый тайм
16'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Адегбенро Самуэль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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