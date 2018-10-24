  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Марсель
 
Позже
ПСЖ
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ПСЖ

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 21 час 30 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Марсель
5.6% (4)
Ничья:
21.1% (15)
ПСЖ
73.2% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
43.7% (31)
ПСЖ:
15.5% (11)
Ничья:
14.1% (10)
Ничья:
4.2% (3)
ПСЖ:
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Осака Наоми 0 Бертенс Кики
Позже 0 Кербер Анжелика 0 Стивенс Слоан
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация