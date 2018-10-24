Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ПСЖ

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 25.10.2018 Марсель 1:3 Лацио ЛЕ
- 21.10.2018 Ницца 0:1 Марсель Л1
- 07.10.2018 Марсель 2:0 Кан Л1
- 04.10.2018 Аполлон 2:2 Марсель ЛЕ
- 30.09.2018 Лилль 3:0 Марсель Л1
- 26.09.2018 Марсель 3:2 Страсбург Л1
- 23.09.2018 Лион 4:2 Марсель Л1
- 20.09.2018 Марсель 1:2 Айнтрахт Фр ЛЕ
- 16.09.2018 Марсель 4:0 Генгам Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 19.08.2018 Ним 3:1 Марсель Л1
- 10.08.2018 Марсель 4:0 Тулуза Л1
- 04.08.2018 Борнмут 5:2 Марсель ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Марсель 1:1 Вильярреал ТМК
- 18.07.2018 Нант 1:2 Марсель ТМК
- 13.07.2018 Марсель 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 11.07.2018 Марсель 1:2 Безье ТМК
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 ПСЖ 5:0 Амьен Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 15.07.2018 ПСЖ 2:4 Шамбли ТМК
- 11.07.2018 ПСЖ 1:0 Сент-Женевьев ТМК
- 19.05.2018 Кан 0:0 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Кубок Франции
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1
- 21.05.2016 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Франции
- 07.02.2016 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 04.10.2015 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 05.04.2015 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1
- 09.11.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 03.03.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 06.10.2013 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 27.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок Франции
- 25.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 31.10.2012 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги
- 07.10.2012 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
- 08.04.2012 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 28.11.2011 Марсель 3:0 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2011 Марсель 2:1 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2010 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|37 - 6
|30
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 16
|19
|4.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|7.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|9.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 16
|13
|10.
|Анже
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|13.
|Кан
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|5 - 10
|11
|15.
|Дижон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|16.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|18.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|19.
|Монако
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 15
|6
|20.
|Генгам
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ПСЖДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 21 час 30 минут.
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Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Марсель
5.6% (4)
Ничья:
21.1% (15)
ПСЖ
73.2% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
43.7% (31)
1:3 ПСЖ:
15.5% (11)
1:1 Ничья:
14.1% (10)
2:2 Ничья:
4.2% (3)
0:1 ПСЖ:
2.8% (2)
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