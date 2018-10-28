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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стубхуб Сентер
2:0
Перерыв
1:0
27' ГолКамара Ола
2:0
30' ГолКамара Ола
|
27'
1:0
30'
2:0
Состав команд
11
Камара
Ола
23
Joe
Willis
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Лос-Анджелес Гэлакси 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Sheanon Williams Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Dominic Kinnear
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Нельсон Майкл Защитник
- 8 Memo Rodriguez Полузащитник
- 25 Eric Bird Полузащитник
- 14 Лундквист Адам Полузащитник
- 21 Пенья Роналдо Нападающий
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- 22 Leonardo II
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 22.10.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.10.2018 Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс М
- 13.10.2018 Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо М
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо М
- 30.09.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 17.10.2016 Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 16.07.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.04.2016 Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.07.2015 Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 23.05.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.03.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 18.05.2014 Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 06.05.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 02.12.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 26.05.2012 Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.11.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.10.2011 Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.05.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 06.06.2010 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 11.04.2010 Хьюстон Динамо 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 14.11.2009 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 18.10.2009 Хьюстон Динамо 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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