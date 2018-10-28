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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Спортинг Парк
1:0
Второй тайм: 47'
8' Желтая карточкаEduard Atuesta
14' Желтая карточкаРассел Джонни
1:0
37' ГолЭспиноза Роджер
|
14'
37'
1:0
Состав команд
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
14
Шелтон
Кири
24
Lee
Nguyen
10
Вела
Карлос
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 21 Гутьеррес Фелипе Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 20 Саллой Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фонтас Андреу Защитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- 1 Adrian Zendejas
- 13 Gianluca Busio
- Главный тренер: Peter Vermes
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 6 Данило Силва Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 10 Вела Карлос Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 8 Орта Андре Полузащитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 7 Latif Blessing
- 12 Christian Ramirez II
- 22 Luis Lopez III
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.10.2018 Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.10.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 01.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.10.2018 Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 13.10.2018 Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо М
- 07.10.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес М
- 29.09.2018 Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес М
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Эспиноза Роджер бьет в цель!
14'
Рассел Джонни получил желтую карточку от судьи
8'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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