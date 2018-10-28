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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Второй тайм: 47'
Лос-Анджелес
0'
8' Желтая карточка
Eduard Atuesta
14' Желтая карточка
Рассел Джонни
1:0
37' Гол
Эспиноза Роджер
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Эспиноза Роджер бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Рассел Джонни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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