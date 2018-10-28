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Стадион:
Нью-Йорк Сити
3:1
Второй тайм: 46'
Филадельфия Юнион
0'
1:0
8' Гол
Шано Максим
2:0
10' Гол в свои ворота
Auston Trusty
2:1
14' Гол
Бёрк Кори
3:1
34' Гол
Вилья Давид
46'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Auston Trusty уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Шано Максим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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