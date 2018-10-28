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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Янки
3:1
Второй тайм: 46'
1:0
8' ГолШано Максим
2:0
10' Гол в свои воротаAuston Trusty
2:1
14' ГолБёрк Кори
3:1
34' ГолВилья Давид
|
8'
1:0
10'
2:0
14'
2:1
34'
3:1
Состав команд
19
Jesus
Medina
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
19
Бёрк
Кори
Нью-Йорк Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 22 Матаррита Рональд Полузащитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Brad Stuver Вратарь
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 20 Амагат Элой Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 11 Valentin Castellanos
- Главный тренер: Domenec Torrent
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 17 Charles Sapong Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 3 Jack Elliott
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.10.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 30.09.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.09.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр М
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 21.10.2018 Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.10.2018 Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед М
- 30.09.2018 Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион М
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 03.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.04.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 18.06.2016 Нью-Йорк Сити 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 23.04.2016 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 07.06.2015 Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 17.04.2015 Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 11.04.2015 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Auston Trusty уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
8'
Г О О О О Л - Шано Максим бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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