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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
0:0
Второй тайм: 48'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Торрес Роман Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- 35 Мередит Брайан
- 70 Handwalla Bwana
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 18 James Marcinkowski Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 26 Eric Calvillo Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 96 Luis Fernandes Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Нападающий
- 30 Yeferson Quintana
- 35 Gilbert Fuentes
- Главный тренер: Steve Ralston
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.10.2018 Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс М
- 18.10.2018 Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо М
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 22.10.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.10.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.09.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 09.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 11.09.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.05.2016 Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 13.09.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 20.06.2015 Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 15.03.2015 Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 21.08.2014 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 03.08.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.06.2014 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
- 18.05.2014 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.07.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 12.05.2013 Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 24.03.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 23.09.2012 Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 12.08.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 27.06.2012 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
- 16.10.2011 Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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