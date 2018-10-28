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Стадион:
Торонто
2:0
Второй тайм: 47'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Дженсон Лукас
2:0
21' Гол
Дельгадо Марко
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Атланта Юнайтед делает замену. Маккэн Крис уходит с поля, а Greg Garza выходит на его замену.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Дельгадо Марко бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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