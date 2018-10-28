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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: БМО Филд
2:0
Второй тайм: 47'
1:0
9' ГолДженсон Лукас
2:0
21' ГолДельгадо Марко
|
9'
1:0
21'
2:0
Состав команд
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
Торонто 4-3-3
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 16 Дженсон Лукас Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 96 Ауро Альваро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- 11 Jon Bakero
- Главный тренер: Вэнни Грег
Атланта Юнайтед 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 16 Маккэн Крис Защитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 11 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 24 Julian Gressel Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- 8 Ezequiel Barco Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 4 Greg Garza Защитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 12 Miles Robinson
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.10.2018 Монреаль Импакт 2:0 Торонто М
- 18.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто М
- 07.10.2018 Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.09.2018 Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 21.10.2018 Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 06.10.2018 Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед М
- 23.09.2018 Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 20.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Атланта Юнайтед 3:0 Чарлстон Бэттери ОК
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Атланта Юнайтед делает замену. Маккэн Крис уходит с поля, а Greg Garza выходит на его замену.
21'
Г О О О О Л - Дельгадо Марко бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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