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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
0:1
Перерыв
0:1
18' ГолMaximiliano Nicolas Urruti
|
18'
0:1
Состав команд
27
Винне
Деклан
26
Cole
Bassett
Колорадо Рэпидс 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 27 Винне Деклан Защитник
- 10 Акоста Келлин II Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 26 Cole Bassett Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 9 Боли Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 7 Барнс Жиль Нападающий
- 90 Enzo Martinez Нападающий
- 15 Sam Hamilton
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Маркиньос Педрозо Защитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 16 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 10 Pablo Aranguiz Полузащитник
- 14 Jimmy Maurer
- 15 Jacori Hayes
- 11 Harold Mosquera
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.10.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.10.2018 Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс М
- 07.10.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес М
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
Даллас (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 22.10.2018 Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити М
- 14.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас М
- 07.10.2018 Даллас 2:0 Орландо Сити М
- 30.09.2018 Портленд Тимберс 0:0 Даллас М
- 24.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 15.07.2018 Даллас 3:1 Чикаго Файр М
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 11.09.2016 Даллас 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.07.2016 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 30.06.2016 Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 20.06.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 25.04.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 11.04.2015 Даллас 0:4 Колорадо Рэпидс МЛС
- 18.10.2014 Колорадо Рэпидс 0:1 Даллас МЛС
- 10.08.2014 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.06.2014 Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.09.2013 Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС
- 02.06.2013 Колорадо Рэпидс 2:2 Даллас МЛС
- 03.03.2013 Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 12.08.2012 Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.07.2012 Колорадо Рэпидс 1:2 Даллас МЛС
- 07.05.2012 Даллас 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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