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Стадион:
Колорадо Рэпидс
0:1
Перерыв
Даллас
0'
0:1
18' Гол
Maximiliano Nicolas Urruti
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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