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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Второй тайм: 49'
Орландо Сити
0'
45' Желтая карточка
Dominic Dwyer
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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