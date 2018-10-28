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Стадион: Ред Булл Арена
0:0
Второй тайм: 49'
45' Желтая карточкаDominic Dwyer
|
45'
Состав команд
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
19
Alex
Muyl
99
Adam
Grinwis
21
Саттер
Скотт
28
Шулер
Крис
16
Кьестан
Саша
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 62 Мурильо Микаэль Защитник
- 26 Паркер Тим Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 4 Адамс Тайлер Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 5 Connor Lade Защитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 42 Brian White
- 23 Christian Casseres
- 9 Иван Андреас
- Главный тренер: Chris Armas
Орландо Сити 5-4-1
- Основной состав
- 99 Adam Grinwis Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 12 Shane O'Neill I Защитник
- 28 Шулер Крис Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 25 Donny Toia Защитник
- 8 Tony Rocha Полузащитник
- 10 Josue Colman Нападающий
- 4 Джонсон Уилл Нападающий
- 15 Cameron Lindley
- Главный тренер: James O'Connor
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.10.2018 Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.10.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед М
- 23.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто М
- 16.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.08.2018 Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 21.10.2018 Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю М
- 18.10.2018 Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 14.10.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити М
- 07.10.2018 Даллас 2:0 Орландо Сити М
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити МЛС
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 14.07.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Орландо Сити МЛС
- 07.05.2016 Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 25.04.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Орландо Сити МЛС
- 26.09.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:5 Орландо Сити МЛС
- 19.07.2015 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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