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Стадион:
Коламбус Крю
 
Прерван
Миннесота Юнайтед
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Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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