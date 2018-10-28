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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мэйпфре
Прерван
Состав команд
23
Стеффен
Зак
22
Гастон
Сауро
28
Niko
Hansen
11
Зарде
Гьяси
28
Matt
Lampson
30
Eric
Miller
12
Fernando
Bob
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 8 Artur Moraes III Полузащитник
- 28 Niko Hansen Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 7 Сантуш Педру Полузащитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 32 Маллинс Патрик Нападающий
- 17 Lalas Abubakar
- 26 Luis Argudo
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 12 Fernando Bob Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 9 Angelo Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Конопка Крис Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 11 Ибарра Ромарио Нападающий
- 22 Wyatt Omsberg
- 99 Abu Danladi
- 7 Barreto da Silva Ibson I
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.10.2018 Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю М
- 06.10.2018 Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю М
- 30.09.2018 Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 22.10.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.10.2018 Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс М
- 07.10.2018 Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед М
- 30.09.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|34
|21
|6
|7
|61 - 33
|69
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:1
|34
|16
|8
|10
|59 - 45
|56
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|34
|14
|10
|10
|60 - 48
|52
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|34
|15
|5
|14
|49 - 50
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|34
|14
|5
|15
|47 - 52
|47
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|9
|12
|13
|48 - 55
|39
|9.
|Торонто
|2:0
|34
|10
|6
|18
|57 - 63
|36
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|8
|8
|18
|48 - 61
|32
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|34
|8
|5
|21
|43 - 73
|29
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|34
|18
|8
|8
|64 - 39
|62
|2.
|Даллас
|1:0
|34
|17
|9
|8
|52 - 42
|60
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|34
|17
|6
|11
|50 - 36
|57
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|34
|16
|9
|9
|67 - 51
|57
|5.
|Портленд Тимберс
|0:2
|34
|15
|9
|10
|53 - 48
|54
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|34
|14
|9
|11
|66 - 61
|51
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|7
|13
|55 - 58
|49
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|34
|13
|8
|13
|54 - 66
|47
|9.
|Миннесота Юнайтед
|33
|11
|3
|19
|47 - 68
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|34
|9
|8
|17
|55 - 58
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|7
|7
|20
|34 - 63
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|34
|4
|10
|20
|48 - 69
|22
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Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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