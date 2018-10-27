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2:1
Второй тайм: 70'
1:0
11' ГолLorenzo Faravelli
18' Желтая карточкаРейносо Эмануэль1
20' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
38' Желтая карточкаМас Эмануэль
41' Желтая карточкаКардона Эдвин
1:1
44' ГолЭспиноса Кристиан
45' Желтая карточкаГольц Паоло
2:1
49' ГолMaximiliano Comba
|
11'
1:0
20'
38'
41'
44'
1:1
45'
49'
2:1
Состав команд
33
Matias
Gomez
Химнасия Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 24 German Guiffrey Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 30 Maximiliano Comba Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 33 Matias Gomez Полузащитник
- 11 Horacio Tijanovich Нападающий
- 9 Martin Santiago Silva I Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 16 Айяла Виктор Полузащитник
- 18 Гевгеосян Мауро Нападающий
- 17 Уртадо Хан Нападающий
- 13 Facundo Gutierrez
- 15 Sebastian Emanuel Moyano
- 19 Juan Cataldi
- Главный тренер: Hilario Bravi
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Росси Агустин Вратарь
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 26 Leonardo Balerdi Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 30 Рейносо Эмануэль1 Полузащитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 10 Кардона Эдвин Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Julian Chicco Полузащитник
- 17 Абила Рамон Нападающий
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- 42 Marcelo Weigandt
- 25 Javier Bustillos
- 33 Gonzalo Lamardo
- 21 Agustin Heredia
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 20.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 13.10.2018 Сентраль Кордоба 1:1 Химнасия Ла-Плата К
- 06.10.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Годой Крус С
- 30.09.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.09.2018 Патронато де Парана 0:2 Химнасия Ла-Плата С
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 29.07.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Олимпо К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 20.10.2018 Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата Кубок
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс Суперлига
- 07.11.2016 Химнасия Ла-Плата 0:3 Бока Хуниорс Примера
- 30.08.2015 Химнасия Ла-Плата 1:2 Бока Хуниорс Примера
- 08.12.2014 Бока Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера
- 19.05.2014 Химнасия Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 09.12.2013 Бока Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 18.06.2011 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс Примера А
- 14.12.2010 Бока Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 18.04.2010 Химнасия Ла-Плата 1:0 Бока Хуниорс Примера А
- 23.11.2009 Бока Хуниорс 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 22.06.2009 Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 07.12.2008 Химнасия Ла-Плата 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 03.03.2008 Химнасия Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|6.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|7.
|Альдосиви
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|8.
|Бока Хуниорс
|1:2
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|11.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|12.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|13.
|Банфилд
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|16.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|17.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|18.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|22.
|Бельграно
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|24.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Второй тайм
63'
Бока Хуниорс делает замену. Рейносо Эмануэль1 уходит с поля, а Абила Рамон выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Maximiliano Comba бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гольц Паоло получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Эспиноса Кристиан бьет в цель!
41'
Кардона Эдвин получил желтую карточку от судьи
38'
Мас Эмануэль получил желтую карточку от судьи
20'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
18'
Рейносо Эмануэль1 получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Лоренцо Фаравелли бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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