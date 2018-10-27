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Химнасия Ла-Плата
2:1
Второй тайм: 70'
Бока Хуниорс
0'
1:0
11' Гол
Lorenzo Faravelli
18' Желтая карточка
Рейносо Эмануэль1
20' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
38' Желтая карточка
Мас Эмануэль
41' Желтая карточка
Кардона Эдвин
1:1
44' Гол
Эспиноса Кристиан
45' Желтая карточка
Гольц Паоло
2:1
49' Гол
Maximiliano Comba
70'
Второй тайм
63'
Бока Хуниорс делает замену. Рейносо Эмануэль1 уходит с поля, а Абила Рамон выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Maximiliano Comba бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гольц Паоло получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Эспиноса Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Кардона Эдвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Мас Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Рейносо Эмануэль1 получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Лоренцо Фаравелли бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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