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1:0
Второй тайм: 82'
17' Желтая карточкаМорейра Хорхе
24' Желтая карточкаГалеано Леонель
48' Вторая желтая карточкаГалеано Леонель
1:0
56' ГолCristian Ferreira
68' Красная карточкаLucas Martinez VI
|
17'
24'
48'
56'
1:0
Состав команд
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
25
Nahuel
Yeri
28
Ivan
Colman
Ривер Плейт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 4 Морейра Хорхе Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 18 Майада Камило Защитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 7 Мора Родриго Полузащитник
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 31 Kevin Sibille Защитник
- 34 Lucas Beltrain
- 9 Julian Alvarez
- 21 Cristian Ferreira
- 21 Nahuel Gallardo
- 13 Santiago Sosa
Альдосиви 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 25 Nahuel Yeri Защитник
- 32 Emiliano Amor Защитник
- 6 Галеано Леонель Защитник
- 23 Lucas Villalba Защитник
- 29 Federico Gino Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 28 Ivan Colman Полузащитник
- 10 Matias Pisano Нападающий
- 11 Cristian Chavez I Нападающий
- 18 Javier Iritier Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Walter Fabian Assmann Вратарь
- 16 Леонардо Санчес II Защитник
- 5 Dardo Federico Miloc Полузащитник
- 8 Juan Daniel Galeano Полузащитник
- 9 Телечеа Фернандо Нападающий
- 19 Facundo Andres Castillon Нападающий
- 21 Emanuel Iniguez
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 21.10.2018 Ривер Плейт 3:4 Барселона Гуаякиль СA
- 20.10.2018 Колон 1:0 Ривер Плейт С
- 09.10.2018 Ривер Плейт 1:1 Депортиво Куэнка СA
- 07.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 04.10.2018 Ривер Плейт 1:2 Индепендьенте дель Валле СA
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 30.09.2018 Аукас 1:0 Ривер Плейт СA
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 29.08.2018 Текнико Университарио 3:2 Ривер Плейт СA
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
Альдосиви (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 20.10.2018 Годой Крус 2:0 Альдосиви С
- 06.10.2018 Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 20.07.2018 Олимпо 1:1 Альдосиви К
- 05.05.2018 Альдосиви 3:1 Альмагро ПБН
- 30.04.2018 Альдосиви 2:0 Эстудиантес Сан-Луис ПБ
- 23.04.2018 Депортиво Риестра 1:0 Альдосиви ПБ
- 14.04.2018 Альдосиви 1:1 Лос-Андес ПБ
- 08.04.2018 Химнасия Хухуй 1:2 Альдосиви ПБ
- 03.04.2018 Альдосиви 1:0 Вилья Дальмине ПБ
- 25.03.2018 Сармиенто 1:0 Альдосиви ПБ
- 20.03.2018 Альдосиви 1:3 Кильмес ПБ
- 13.03.2018 Бока Унидос 0:1 Альдосиви ПБ
- 04.03.2018 Альдосиви 2:2 Атлетико Рафаэла ПБ
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Ривер Плейт
|1:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|6.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|7.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|8.
|Альдосиви
|0:1
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|11.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|12.
|Банфилд
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|13.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|16.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|17.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|18.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|22.
|Бельграно
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|24.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Второй тайм
70'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Santiago Sosa выходит на его замену.
68'
УДАЛЕНИЕ! - Lucas Martinez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
64'
Альдосиви делает замену. Ivan Colman уходит с поля, а Juan Daniel Galeano выходит на его замену.
64'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Julian Alvarez выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Cristian Ferreira бьет в цель!
51'
Альдосиви делает замену. Javier Iritier уходит с поля, а Леонардо Санчес II выходит на его замену.
48'
Галеано Леонель получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Ривер Плейт делает замену. Nicolas de la Cruz уходит с поля, а Cristian Ferreira выходит на его замену.
24'
Галеано Леонель получил желтую карточку от судьи
17'
Морейра Хорхе получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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