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Ривер Плейт
1:0
Второй тайм: 82'
Альдосиви
0'
17' Желтая карточка
Морейра Хорхе
24' Желтая карточка
Галеано Леонель
48' Вторая желтая карточка
Галеано Леонель
1:0
56' Гол
Cristian Ferreira
68' Красная карточка
Lucas Martinez VI
82'
Второй тайм
70'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Santiago Sosa выходит на его замену.
68'
УДАЛЕНИЕ! - Lucas Martinez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
64'
Альдосиви делает замену. Ivan Colman уходит с поля, а Juan Daniel Galeano выходит на его замену.
64'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Julian Alvarez выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Cristian Ferreira бьет в цель!
51'
Альдосиви делает замену. Javier Iritier уходит с поля, а Леонардо Санчес II выходит на его замену.
48'
Галеано Леонель получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Ривер Плейт делает замену. Nicolas de la Cruz уходит с поля, а Cristian Ferreira выходит на его замену.
Желтая карточка
24'
Галеано Леонель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Морейра Хорхе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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