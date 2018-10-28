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0:0
Второй тайм: 55'
30' Желтая карточкаРомеро Гастон
42' Вторая желтая карточкаРомеро Гастон
|
30'
42'
Состав команд
29
Абрам
Луис
Велес Сарсфилд 4-3-3
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 24 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 6 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 30 Gaston Gimenez Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 20 Luis Amarilla II Нападающий
- 26 Варгас Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lucas Hoyos Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 31 Alvaro Barreal
- 27 Pablo Galdames II
- 21 Nazareno Daniel Bazan
- 4 Hernan De La Fuente
- 23 Thiago Almada
Бельграно 4-1-4-1
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 6 Matias German Nani Защитник
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 8 Ромеро Гастон Полузащитник
- 22 Gabriel Alanis Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Leandro Sebastian Olivarez Защитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Полузащитник
- 1 Lucas Acosta II
- 28 Tomas Attis
- 7 Fabricio Brener
- 5 Wilson Altamirano
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 20.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 06.10.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Велес Сарсфилд С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.07.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
Бельграно (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Бельграно 0:1 Уракан С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Бельграно: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд Суперлига
- 09.05.2017 Велес Сарсфилд 1:2 Бельграно Примера
- 19.03.2016 Бельграно 2:3 Велес Сарсфилд Примера
- 22.03.2015 Велес Сарсфилд 1:2 Бельграно Примера
- 14.09.2014 Бельграно 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 09.03.2014 Велес Сарсфилд 3:1 Бельграно Примера
- 14.09.2013 Бельграно 3:0 Велес Сарсфилд Примера
- 30.08.2013 Велес Сарсфилд 2:0 Бельграно Копа Судамерикана
- 14.08.2013 Бельграно 1:0 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана
- 09.03.2013 Бельграно 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 02.09.2012 Велес Сарсфилд 2:1 Бельграно Примера
- 21.05.2012 Велес Сарсфилд 0:1 Бельграно Примера
- 20.11.2011 Бельграно 1:3 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|6.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|7.
|Годой Крус
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|9.
|Альдосиви
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|13.
|Банфилд
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|16.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|17.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|23.
|Бельграно
|0:1
|10
|1
|5
|4
|4 - 10
|8
|24.
|Патронато де Парана
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бельграно делает замену. Суарес Матиас уходит с поля, а Adrian Balboa выходит на его замену.
42'
Ромеро Гастон получает вторую желтую карточку. Удаление.
30'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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