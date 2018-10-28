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Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 55'
Бельграно
0'
30' Желтая карточка
Ромеро Гастон
42' Вторая желтая карточка
Ромеро Гастон
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бельграно делает замену. Суарес Матиас уходит с поля, а Adrian Balboa выходит на его замену.
42'
Ромеро Гастон получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
30'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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