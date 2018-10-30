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Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
22' Гол
Alfio Oviedo
29' Желтая карточка
Enzo Ybanez
51' Желтая карточка
Facundo Barboza
82' Вторая желтая карточка
Enzo Ybanez
2:0
84' Гол
Francisco Fydriszewski
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Maximiliano Ribero выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Francisco Fydriszewski бьет в цель!
82'
Enzo Ybanez получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Facundo Barboza уходит с поля, а Matias Romero выходит на его замену.
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Lisandro Alzugaray уходит с поля, а Hector Fertoli выходит на его замену.
58'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Толедо Эрнан уходит с поля, а Пискуличи Леонардо выходит на его замену.
55'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Alfio Oviedo уходит с поля, а Francisco Fydriszewski выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Facundo Barboza получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francis Mac Allister уходит с поля, а Монтеро Фаусто выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Enzo Ybanez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Alfio Oviedo бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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