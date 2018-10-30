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2:0
Конец матча
1:0
22' ГолAlfio Oviedo
29' Желтая карточкаEnzo Ybanez
51' Желтая карточкаFacundo Barboza
82' Вторая желтая карточкаEnzo Ybanez
2:0
84' ГолFrancisco Fydriszewski
|
22'
1:0
29'
51'
82'
84'
2:0
Состав команд
19
Alfio
Oviedo
Ньюэллс Олд Бойз 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Nicolas Temperini Вратарь
- 4 Пирис Иван Защитник
- 13 Teodoro Paredes Защитник
- 29 Stefano Callegari Защитник
- 20 Leonel Ferroni Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 31 Jeronimo Cacciabue Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 36 Lisandro Alzugaray Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 19 Alfio Oviedo Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 9 Francisco Fydriszewski Нападающий
- 42 Juan Freytes
- 41 Maximiliano Ribero
- 35 Facundo Nadalin
- 22 Lisandro Cabrera
Аргентинос Хуниорс 4-1-4-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 13 Enzo Ybanez Защитник
- 5 Francis Mac Allister Полузащитник
- 27 Francisco Ilarregui Полузащитник
- 14 Ignacio Mendez Полузащитник
- 7 Facundo Barboza Полузащитник
- 19 Толедо Эрнан Полузащитник
- 16 Gaston Veron Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 26 Matias Romero Полузащитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 1 Federico Lanzillota
- 6 Nehuen Perez
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 25.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 21.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре С
- 09.10.2018 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Дефенсорес Юнидос К
- 19.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Депортиво Ринкон К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.10.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе С
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 09.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Темперлей К
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
- 10.04.2016 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 24.05.2015 Аргентинос Хуниорс 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 23.03.2014 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 29.09.2013 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 23.06.2013 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 09.12.2012 Аргентинос Хуниорс 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.02.2012 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 17.08.2011 Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 20.03.2011 Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 12.09.2010 Аргентинос Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 18.03.2010 Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 12.09.2009 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 05.04.2009 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 29.09.2008 Аргентинос Хуниорс 0:4 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 12.04.2008 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|18 - 9
|19
|3.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|4.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|5.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|6.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|8
|4
|4
|0
|10 - 5
|16
|7.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|8.
|Годой Крус
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|9.
|Альдосиви
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Индепендьенте
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|13.
|Банфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|20.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|23.
|Бельграно
|10
|1
|5
|4
|4 - 10
|8
|24.
|Патронато де Парана
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|1
|3
|5
|2 - 7
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Maximiliano Ribero выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Francisco Fydriszewski бьет в цель!
82'
Enzo Ybanez получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Facundo Barboza уходит с поля, а Matias Romero выходит на его замену.
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Lisandro Alzugaray уходит с поля, а Hector Fertoli выходит на его замену.
58'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Толедо Эрнан уходит с поля, а Пискуличи Леонардо выходит на его замену.
55'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Alfio Oviedo уходит с поля, а Francisco Fydriszewski выходит на его замену.
51'
Facundo Barboza получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francis Mac Allister уходит с поля, а Монтеро Фаусто выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Enzo Ybanez получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Alfio Oviedo бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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