- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Второй тайм: 47'
24' Желтая карточкаJuan Apaolaza
31' Желтая карточкаLuciano Gomez
43' Желтая карточкаIvan Equiaga
|
24'
31'
43'
Состав команд
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 7 Калелло Адриан Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 34 Nicolas Silva Нападающий
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 14 Michael Lopez Нападающий
- 11 Marcelo Torres
- 15 Nicolas Linares
- 30 Jorge Rodriguez I
- 26 Facundo Cambeses
Эстудиантес Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 18 Fabian Noguera Защитник
- 3 Ivan Equiaga Защитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 22 Бранья Родриго Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 19 Juan Apaolaza Нападающий
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 15 Gaston Campi Защитник
- 24 Nahuel Estevez Полузащитник
- 7 Lucas Albertengo Нападающий
- 10 Gaston Fernandez I
- 23 Juan Cejas
- 27 Franco Sivetti
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 02.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Банфилд С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 27.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Уркиза ПБМ
- 25.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 21.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман С
- 20.10.2018 Фландрия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 16.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Акассусо ПБМ
- 09.10.2018 Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо К
- 03.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Депортиво Эспаньол ПБМ
- 29.09.2018 Атланта 4:3 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 23.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Тристан Суарес ПБМ
- 15.09.2018 Тальерес Ремедиос 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 09.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Комуникасьонес ПБМ
- 06.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Лухан К
- 03.09.2018 Колегиалес 2:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 29.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Хусто Хосе де Уркиса ПБМ
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 24.08.2018 Дефенсорес Юнидос 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд Суперлига
- 27.11.2016 Банфилд 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 22.03.2015 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Банфилд Примера
- 18.10.2014 Банфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 19.05.2012 Банфилд 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 05.02.2012 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Банфилд Примера А
- 27.02.2011 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А
- 21.08.2010 Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 04.04.2010 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера А
- 03.11.2009 Банфилд 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 15.02.2009 Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 16.08.2008 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Банфилд Примера А
- 09.02.2008 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|6.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|7.
|Годой Крус
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|9.
|Альдосиви
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Банфилд
|0:0
|10
|3
|5
|2
|8 - 8
|14
|13.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|16.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|17.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|20.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|23.
|Бельграно
|10
|1
|5
|4
|4 - 10
|8
|24.
|Патронато де Парана
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Ivan Equiaga получил желтую карточку от судьи
31'
Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
24'
Juan Apaolaza получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация