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Банфилд
0:0
Второй тайм: 47'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
24' Желтая карточка
Juan Apaolaza
31' Желтая карточка
Luciano Gomez
43' Желтая карточка
Ivan Equiaga
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Ivan Equiaga получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Juan Apaolaza получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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