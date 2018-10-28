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1:1
Второй тайм: 47'
21' Желтая карточкаGianluca Ferrari
0:1
30' ГолNicolas Reniero
37' Желтая карточкаElias Pereyra
|
21'
30'
0:1
37'
46'
1:1
Состав команд
21
Марсело
Диас
37
Моуче
Пабло
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 26 Саравия Ренсо Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 6 Орбан Лукас Защитник
- 3 Сото Алексис Защитник
- 21 Марсело Диас Полузащитник
- 10 Адриан Рикардо Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Nery Dominguez Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 7 Gustavo Bou Нападающий
- 25 Gaston Gomez
Сан-Лоренсо 4-4-2
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 41 Gianluca Ferrari Защитник
- 2 Гонсало Родригес Защитник
- 6 Marcos Senesi Защитник
- 21 Elias Pereyra Защитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 7 Муссис Франко Полузащитник
- 14 Кастро Алексис Полузащитник
- 37 Моуче Пабло Нападающий
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 5 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 20 Daniel Hernandez II
- 23 German Berterame
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 22.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.10.2018 Расинг Авельянеда 3:0 Бассам Л1
- 30.09.2018 Расинг Авельянеда 3:2 Боуаке Л1
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 22.09.2018 Моссу 1:3 Расинг Авельянеда Л1
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 18.05.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 09.05.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди С
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 23.10.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 04.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо К
- 26.09.2018 Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо КС
- 22.09.2018 Сан-Лоренсо 3:2 Патронато де Парана С
- 17.09.2018 Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 28.08.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо С
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео КС
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 16.08.2018 Депортес Темуко 1:0 Сан-Лоренсо КС
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 27.07.2018 Сан-Лоренсо 1:2 Депортес Темуко КС
- 17.07.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Кордова К
- 15.05.2018 Ривер Плейт 2:0 Сан-Лоренсо С
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Патронато де Парана 0:0 Сан-Лоренсо С
- 22.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Чакарита Хуниорс С
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сан-Лоренсо: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Суперлига
- 28.05.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Примера
- 21.09.2015 Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда Примера
- 18.09.2015 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Кубок Аргентины
- 17.08.2014 Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Примера
- 16.02.2014 Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 10.08.2013 Расинг Авельянеда 0:3 Сан-Лоренсо Примера
- 14.04.2013 Сан-Лоренсо 1:4 Расинг Авельянеда Примера
- 30.09.2012 Расинг Авельянеда 4:0 Сан-Лоренсо Примера
- 10.04.2012 Расинг Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо Примера
- 25.09.2011 Сан-Лоренсо 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 27.02.2011 Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 22.08.2010 Расинг Авельянеда 1:2 Сан-Лоренсо Примера А
- 21.02.2010 Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 20.09.2009 Сан-Лоренсо 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 25.04.2009 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 15.01.2009 Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Torneo Pentagonal de Verano
- 26.10.2008 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 07.03.2008 Расинг Авельянеда 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Клаусура
- 12.01.2008 Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Лоренсо Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|6.
|Годой Крус
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|7.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|8.
|Альдосиви
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|13.
|Банфилд
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|15.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|23.
|Бельграно
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|24.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Второй тайм
46'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Elias Pereyra получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Gaston Reniero бьет в цель!
22'
Расинг Авельянеда делает замену. Солари Аугусто уходит с поля, а Guillermo Fernandez выходит на его замену.
21'
Gianluca Ferrari получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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