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Расинг Авельянеда
1:1
Второй тайм: 47'
Сан-Лоренсо
0'
21' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
0:1
30' Гол
Nicolas Reniero
37' Желтая карточка
Elias Pereyra
1:1
46' Гол
 47'
Второй тайм
Описание гола
46'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Elias Pereyra получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Gaston Reniero бьет в цель!
22'
Расинг Авельянеда делает замену. Солари Аугусто уходит с поля, а Guillermo Fernandez выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Gianluca Ferrari получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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